İsviçre, yaklaşık otuz yıldır sürdürdüğü yeraltı altyapı yatırımlarıyla Alp vadilerindeki karayolu taşımacılığını büyük oranda demiryoluna entegre etti. Toplam uzunluğu 2.000 kilometreyi aşan 1.400'den fazla tünel ve galeriden oluşan ağ, ülkenin transit yük taşımacılığındaki çevresel yükü azaltma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

DÜNYANIN EN UZUN DEMİRYOLU TÜNELİ

1990'larda İsviçreli seçmenlerin onayladığı "Alp Girişimi" kapsamında hayata geçirilen Alpler Ötesi Yeni Demiryolu Bağlantısı (NRLA) projesi; Lötschberg, Gotthard ve Ceneri taban tünellerini tek bir düz hat üzerinde birleştiriyor.

57 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun demiryolu tüneli konumunda bulunan Gotthard Taban Tüneli sayesinde yolcu trenleri geçişi yaklaşık 20 dakikada tamamlıyor. Eğimsiz ve düz bir hat olması, lokomotiflerin daha az enerjiyle daha uzun ve ağır yük trenlerini çekmesine imkan tanıyor.

BEŞ KAT DAHA ENERJİ TÜKETİYOR

Araştırmalara göre, Eurozone genelinde trenle yapılan yük taşımacılığı, ağır tonajlı kamyonlara kıyasla ton-kilometre başına beş kat daha az enerji tüketiyor ve dörtte bir oranında sera gazı salımı gerçekleştiriyor.

Uygulanan mesafe bazlı ağır vasıta ücretleri ve altyapı yatırımları neticesinde, 2000 yılında 1,4 milyon civarında olan yıllık Alp karayolu kamyon geçişi, 2018 yılında 941 bin seviyesine geriledi ve demiryolunun payı yüzde 72'yi aştı. 2022 yılı resmi verilerine göre ise kamyon sefer sayısı 880 bine düşerken demiryolunun payı yüzde 74'e yükseldi.

Analistler, bu taşımacılık modeli değişikliği politikası uygulanmasaydı, yalnızca 2016 yılında Alpler'den 651 bin ek kamyonun daha geçmiş olacağını ve 2017 yılında en az 0,7 milyon ton CO2 emisyonunun engellendiğini hesaplıyor. İsviçre Federal Ulaştırma Ofisi verileri, mevcut kamyon sayısının yıllık 700 bin olan resmi hedefin hâlâ üzerinde olduğunu gösteriyor.

DOĞAL ALANLAR YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Yalnızca Gotthard projesinde 28 milyon ton kaya kazılarak çıkarıldı ve yüksek miktarda beton kullanıldı. Çevre raporlarına göre, 152 kilometrelik şaft ve geçitlerin inşası sırasında malzemelerin büyük bölümü demiryolu ve gemilerle taşındı, iş makinelerine partikül filtreleri entegre edildi.

Şantiye atık suları nehirlere deşarj edilmeden önce arıtılıp soğutulurken, kazı alanlarından çıkan üst toprakla yerleşim yerlerine toz ve gürültü bariyerleri yapıldı. Proje bitiminde nehir yatakları restore edilerek yaban hayatı için doğal alanlar yeniden inşa edildi.