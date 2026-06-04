Havacılık sektöründe dünyanın en uzun aktarmasız ticari uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range / Ultra Uzun Menzil) modeli, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. 2 Haziran Salı günü Fransa’nın Toulouse şehrinden havalanan MSN 707 tescilli prototip uçak, 41.000 feet (12.500 metre) irtifaya ulaştığı uçuşta 3 saat 43 dakika boyunca havada kaldıktan sonra aynı meydana iniş yaptı.

Sidney ile Londra ve New York gibi merkezler arasında doğrudan seferler düzenlenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen uçağın, mevcut seyahat sürelerini 4 saate kadar kısaltması öngörülüyor. İki ay sürecek sertifikasyon testleri kapsamında uçakta genel performans kontrolleri ile yeni yakıt sistemi mimarisi test edildi. Gelecek aşamalarda ise kabin havalandırması, sıcaklık kontrolü ve soğutma sistemleri üzerinde çalışılacağı bildirildi.

22 SAATİ BULMASI BEKLENİYOR

A350-1000 modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olan uçakta, fazladan 20.000 litre yakıt kapasitesi sunan ek bir tank yer alıyor. Airbus yetkilileri, bu modifikasyon sayesinde uçağın menzilinin 1.800 kilometreden fazla uzatıldığını açıkladı.

Şu an dünyada faaliyette olan en uzun ticari rota, Singapur Havayolları’nın yaklaşık 15.350 kilometrelik Singapur - New York uçuşu iken, yeni uçakla birlikte hayata geçirilecek Sidney - Londra rotasının 18.500 kilometreye ulaşması ve yolculuğun 22 saati bulması bekleniyor.

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, söz konusu uçak modeli için 12 adet sipariş verdi. İlk uçağın Nisan 2027'de havayoluna teslim edilmesi planlanıyor. Şirketin "Sunrise Projesi" (Project Sunrise) adı altında yürüttüğü bu uçuşlarda, yolcu kapasitesi yaklaşık 300'den 238'e düşürülecek. Uçak içerisinde yolcular için bir sağlıklı yaşam (wellness) alanı ve Wi-Fi erişimi de yer alacak.

KABİN GÖREVLİSİNDEN KOLTUK DEĞİŞTİRME UYARISI

Diğer yandan, sosyal medyada havayolu prosedürlerine dair paylaşımlarda bulunan bir kabin görevlisi, uçak içinde koltuk değiştirmek isteyen yolcuların yarattığı teknik aksaklıklara dikkat çekti.

Kabin görevlisi, yolcuların bilet alım aşamasında veya biniş kapısında koltuk tercihlerini yapmaları gerektiğini vurgulayarak, uçak içi yerleşimlerin kritik bir teknik prosedürle bağlantılı olduğunu ifade etti. Yolcular uçağa bindiği andan itibaren tüm ağırlık ve denge hesaplamalarının tamamlanmış olduğunu belirten görevli, izinsiz koltuk değişikliklerinin uçağın denge hesaplamalarını doğrudan etkilediğini kaydetti.