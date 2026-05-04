"Gün Doğumu Projesi" olarak adlandırılan bu girişimin, havacılık sektöründe yeni bir rekor kırması bekleniyor. Ticari uçuşların başlangıcı için 2027 yılı hedefleniyor ancak hazırlık süreci hızla devam ediyor.

YENİ ROTALARLA AKTARMASIZ ULAŞIM

Yeni güzergahlar arasında Londra'dan Sidney'e ve Sidney'den New York'a direkt uçuşlar bulunuyor. Mevcut durumda bu tür uzun seyahatler Singapur, Tayland veya Orta Doğu üzerinden en az bir aktarma gerektiriyor.

Şirket, uçuşların konfor seviyesine yönelik ilk detayları paylaşmaya başladı. Bu rotalar için özel olarak hazırlanan ilk Airbus A350 uçağı Fransa'daki hangardan ayrıldı ve hizmete girmeden önce son testlerden geçiyor.

YAPISAL MONTAJ TAMAMLANDI

Qantas'tan yapılan açıklamada gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımı ve motorlar dahil tüm ana yapısal bileşenlerin yerinde olduğu belirtildi. Önümüzdeki yıldan itibaren bu uçaklar, yolcuları Sydney'den Londra ve New York'a ilk kez aktarmasız olarak taşıyacak ve toplam uçuş sürelerini dört saat kısaltacak.

Uçak 238 yolcu için tasarlandı, ancak bu modelin standart kapasitesi yaklaşık 300 kişidir. Qantas, daha fazla alan sağlamak ve sınıflar arasında ek "konfor alanları" oluşturmak için koltuk sayısını bilerek azalttı.

18 SAATLİK UÇUŞU GERİDE BIRAKACAK

Birinci sınıf yolculara mümkün olan en üst düzey koşullar vaat ediliyor; bunlar arasında yatağa dönüşen koltuk, özel bir gardırop ve 32 inçlik ekran yer alıyor. Bu donanımın, uzun uçuşları çok daha konforlu hale getirmesi planlanıyor. Uçakta ayrıca yolcuların tek bir uçuş sırasında iki gün doğumu deneyimleyebilecekleri özel koşulların yaratılması hedefleniyor. Singapore Airlines'ın 18 saatlik Singapur-New York rotasını geride bırakacak olan bu proje, havacılıkta yeni bir dönemi başlatıyor.