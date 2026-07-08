Haziran 2016'da faaliyete geçen Gotthard Base (Temel) Tüneli, Hollanda’nın Rotterdam şehri ile İtalya’nın Cenova kenti arasındaki yüksek hızlı demiryolu hattının en kritik halkasını oluşturuyor. Tünel, adında geçen "Temel" ifadesini, trenlerin dağ zirvelerini dolanmak yerine doğrudan dağın tabanından geçmesini sağlayan tasarımından alıyor.

Bu tasarım sayesinde bütünüyle düz ve eğimsiz bir güzergaha sahip olan tünelde, yüksek hızlı trenler saatte 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hat açılmadan önce kıvrımlı dağ yollarını kullanmak zorunda kalan trenler, artık kuzeydeki Erstfeld ile güneydeki Bodio

arasındaki mesafe olan 57 kilometreyi sadece 20 dakikada kat edebiliyor.

17 YILLIK ÇALIŞMA VE 11,2 MİLYAR STERLİNLİK BÜTÇE

Mühendislik dünyasının en kapsamlı projelerinden biri olan tünelin inşası, 17 yıl süren aralıksız bir çalışmanın ürünü. Toplamda yaklaşık 12,2 milyar İsviçre frangına (11,2 milyar sterlin) mal olan proje için yerin binlerce metre altında zorlu bir mesai yürütüldü.

İnşaat sürecinde ekipler, sert kayalıkları aşmak için hassas patlatma yöntemlerinin yanı sıra devasa sondaj makineleri (TBM) kullandı. Çalışmalar kapsamında dağ kütlesinden toplamda 28 milyon tondan fazla kaya çıkarıldı. Tünelin en derin noktası, yeryüzünün yaklaşık 2 bin 300 metre (7.546 fit) altında yer alıyor.

YOLCU SAYISI 10 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

Gotthard Tüneli, hizmete girdiği günden bu yana hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitenin ciddi oranda artmasını sağladı. Eski dağ yollarına kıyasla hem hızı hem de taşınabilir yük miktarını artıran tünel, Avrupa içi ticari lojistiği de doğrudan etkiledi.

İsviçre Federal Demiryolları tarafından paylaşılan veriler, tünelin ulaşıma katkısını sayısal olarak ortaya koyuyor:

2015 Yılı (Tünel Öncesi): Günlük ortalama 9.000 yolcu

2025 Yılı (Güncel Veri): Günlük ortalama 16.400 yolcu

On yıllık süreçte yolcu talebini neredeyse ikiye katlayan demiryolu hattı, Avrupa'nın en aktif lojistik ve ulaşım koridorlarından biri olmayı sürdürüyor.