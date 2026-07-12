İtalya’nın Sardunya Adası'nda yaşayan ve 2012 yılında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Melis ailesinin uzun ve sağlıklı yaşam sırrı bilim dünyasını harekete geçirdi.

En büyüğü 108 yaşına kadar ulaşan 9 kardeşli ailenin beslenme alışkanlıklarını inceleyen uzmanlar, aile bireylerinin ömürleri boyunca neredeyse her öğle yemeğinde ekşi mayalı ekmekle birlikte "üç fasulyeli minestrone çorbası" tükettiğini ortaya çıkardı.

İçerisinde nohut, benekli fasulye ve beyaz fasulyenin yanı sıra bolca sebze barındıran bu özel çorba, tam bir protein ve lif deposu olarak öne çıkıyor.

Diyetisyenler ve uzun yaşam uzmanları, folat, magnezyum ve B6 vitamini açısından son derece zengin olan bu bitki bazlı beslenme düzeninin bağırsak sağlığını doğrudan desteklediğini belirtiyor.

Uzmanlar, sağlıklı bir bağırsak yapısının biyolojik yaşı genç tutarak ömrü uzattığını vurgularken, ailenin her gün hiç sıkılmadan tükettiği bu geleneksel yemeğin adeta bir gençlik iksiri görevi gördüğüne dikkat çekiyor.