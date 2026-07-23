Dünyanın en yüksek binası unvanını uzun yıllardır elinde bulunduran Burj Khalifa'nın tahtı sallanıyor. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapımı süren Cidde Kulesi, tamamlandığında 1 kilometreyi aşan yüksekliğiyle dünyanın ilk kilometreyi geçen gökdeleni olacak. Dev proje, sadece yüksekliğiyle değil, sahip olacağı özelliklerle de yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

İNŞAAT 106. KATA ULAŞTI

2013 yılında temelleri atılan Cidde Kulesi'nin inşaatı çeşitli nedenlerle yıllarca duraksasa da, 2025 yılında çalışmalar yeniden hız kazandı. Son açıklamalara göre binada 160 katın 106'sı tamamlandı. Yapının yüksekliği ise şimdiden 426 metreye ulaştı.

Uzmanlar, mevcut inşaat temposunun korunması halinde kulenin önümüzdeki aylarda 500 metre sınırını geride bırakacağını öngörüyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK GÖZLEM TERASI OLACAK

Cidde Kulesi yalnızca dünyanın en yüksek binası olmayacak. Aynı zamanda yaklaşık 640 metre yükseklikte yer alacak gözlem terasıyla da yeni bir dünya rekoruna ev sahipliği yapacak. Bu noktadan ziyaretçiler Kızıldeniz'in panoramik manzarasını izleyebilecek.

DİKEY BİR ŞEHİR OLARAK TASARLANDI

Proje, yalnızca bir gökdelen değil, aynı zamanda kendi içinde yaşayan bir şehir olarak planlandı. Binada konutlar, ofisler, oteller, ticari alanlar ve çeşitli hizmet birimleri yer alacak. Yaklaşık 530 bin metrekare kullanılabilir alana sahip olması planlanan yapıda 59 asansör bulunacak. Ayrıca enerji verimliliği sağlayan cephe sistemleri ve sıcak iklime uygun gelişmiş iklimlendirme teknolojileri kullanılacak.

BURJ KHALIFA'NIN MİMARI İMZASINI TAŞIYOR

Cidde Kulesi'nin tasarımı, Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) tarafından hazırlandı. Projenin mimarlarından Adrian Smith, halen dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın da tasarımcısı olarak biliniyor. Projeyi tasarlayan isimlerden Gordon Gill, gelecekte şehirlerin yalnızca yatay değil, dikey olarak da büyüyeceğini belirtiyor. Gill'e göre uçan taksiler ve dron teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla bu tür dev yapılar, gelecekte hava ulaşımının önemli merkezlerinden biri haline gelebilir.

2028 YILINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Suudi Arabistan'ın ekonomik dönüşüm hedeflerini içeren Vizyon 2030 programının simge projeleri arasında gösterilen Cidde Kulesi'nin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında hem dünyanın en yüksek binası unvanını alması hem de ülkenin turizm ve yatırım potansiyeline önemli katkı sağlaması bekleniyor.