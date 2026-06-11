Guinness Dünya Rekorları, Endonezya’nın Sulawesi adasındaki Maros bölgesinde bulunan devasa bir dişi ağlı pitonun, bugüne kadar resmi olarak ölçülmüş en uzun yabanıl yılan olduğunu doğruladı. "Barones" anlamına gelen "Ibu Baron" adı verilen yılanın başından kuyruğuna yapılan ölçümde 23 fit 8 inç (yaklaşık 7,21 metre) uzunluğa sahip olduğu tespit edildi.

CANLI OLARAK BELGELENEN İLK REKOR

2025 yılının sonlarında keşfedilen pitonun resmi ölçüm işlemleri, 18 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Lisanslı yılan uzmanı ve vahşi yaşam rehberi Diaz Nugraha ile kaşif-doğa fotoğrafçısı Radu Frentiu, yılanın boyutlarını fotoğraflar ve video kayıtlarıyla arşivledi.

Geçmişteki dev yılan iddialarının aksine, Ibu Baron'un uzunluğu yılan derisi veya söylentiler üzerinden değil; canlı hayvanda, gövde kıvrımlarını takip eden bir arazi ölçüm şeridiyle bizzat uzmanlar tarafından ölçüldü. 213 pound (yaklaşık 96,6 kg) ağırlığında olan pitonun, ölçüm esnasında yakın zamanda büyük bir av yutmamış olduğu da rekor yetkilileri tarafından not düşüldü.

KORUMA ALTIN ALINDI

Keşif haberlerinin yayılmasının ardından yerel çevreci Budi Purwanto, yılanın güvenliğini sağlamak amacıyla hayvanı bakım altına aldı. Yetkililer, bölgedeki büyük av hayvanlarının popülasyonunun azalması ve yerleşim yerlerinin orman sınırına yakın olması sebebiyle, yılanın evcil hayvanlara veya insanlara zarar verme riskine karşı doğrudan doğaya salınmadığını belirtti.

DOĞADA DENGEYE YARATIYORLAR

Ağlı pitonlar, zehirsiz olup avlarını boğarak öldüren konstriktör türü yılanlar arasında yer alıyor ve doğal ekosistemde memeli ile kuş popülasyonlarını dengelemede rol oynuyorlar.

Guinness yetkilileri, bu rekorun "doğrulanmış en uzun yabanıl yılan" kategorisinde olduğunu, esaret altında büyüyen ve 2011'de Missouri'de 25 fit 2 inç (yaklaşık 7,67 metre) olarak ölçülen "Medusa" adlı piton gibi daha uzun örneklerin bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca 1912 yılında Sulawesi'de 32 fitlik bir yılan olduğu iddia edilmiş ancak bu iddia modern yöntemlerle belgelenememişti.

PLOS ONE dergisinde yayımlanan 2017 tarihli bir çalışma ve Helmholtz Çevre Araştırmaları Merkezi verileri, ağlı pitonların lüks tüketim sektörü için yasadışı ve yasal küresel deri ticaretinde yoğun olarak kullanıldığını gösteriyor. Verilere göre Endonezya, Malezya ve Vietnam, 2002-2012 yılları arasında yaklaşık 4 milyon ağlı piton derisi ihraç etti.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Frentiu, Nugraha ve Purwanto liderliğindeki yerel uzmanlar, Ibu Baron'un yarattığı farkındalıkla birlikte bölgede "herping" olarak bilinen sürüngen odaklı yaban hayatı turlarının geliştirilmesini hedefliyor. Bu sayede yerel halka ekonomik girdi sağlanması ve güvenlik önlemleri dahilinde türün korunması amaçlanıyor.