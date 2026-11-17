Endonezya'nın Sulawesi adasında bulunan "İbu Baron" adlı dişi piton, 7,22 metrelik uzunluğuyla vahşi doğada yaşayan en büyük yılan olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Uzmanların 18 Ocak'ta gerçekleştirdiği bu kayıt, doğada katı kurallara göre belgelenen en yüksek yılan uzunluğu rekorunu resmen değiştirdi.

REKOR ÖLÇÜM NASIL YAPILDI?

Science et Vie dergisinin aktardığı bilgilere göre uzmanlar, ölçüm sırasında uyku ilacı veya klasik cetvel kullanmadı. Yılanların vücudu aralarında kıkırdak tabakaları bulunan yüzlerce omurdan oluştuğu için uzunlukları duruşa ve kas gerginliğine göre sürekli değişiyor. Araştırmacılar, vücudun tüm kıvrımlarını takip eden özel bir jeodezik mezura kullanarak 7,22 metrelik kesin veriye ulaştı. Genellikle pirinç çuvallarını tartmak için kullanılan kantarla yapılan ölçümde ise hayvanın ağırlığı 96,5 kilogram olarak kaydedildi.

Uzmanlar, tamamen gevşemiş bir sürüngenin yüzde 10 ila 15 daha uzun görünebileceğini ancak anestezinin yalnızca hayvan sağlığı veya insan güvenliği gerektiğinde uygulandığını belirtti.

ESARET ALTINDAKİ REKOR KİME AİT?

Son yıllarda Endonezya ve Malezya'da daha büyük yılanların görüldüğü öne sürülse de bu iddialar resmi olarak belgelenemedi. Esaret altındaki yılanlar arasında dünya rekoru ise 2011 yılında ABD'nin Missouri eyaletinde 7,67 metre olarak ölçülen "Medusa" adlı ağlı pitonda bulunuyor. Düzenli beslenme, veteriner kontrolü ve doğal düşmanların bulunmaması, esaret altındaki yılanların vahşi doğaya kıyasla daha fazla büyümesini sağlıyor.

TARİH ÖNCESİ DEVLERLE ARASINDAKİ FARK

Günümüzün rekor sahibi pitonu, tarih öncesi dönemde yaşamış fosil yılanların yanında oldukça küçük kalıyor. Yaklaşık 58 ila 60 milyon yıl önce Kolombiya'da yaşayan Titanoboa türünün 13 ila 15 metre uzunluğa ve bir tondan fazla ağırlığa ulaştığı biliniyor. Hindistan'da bulunan omurgalardan tanımlanan Vasuki indicus adlı bir diğer tarih öncesi yılanın uzunluğu ise 10,9 ile 15,2 metre arasında hesaplanıyor. Mevcut iklim ve çevre koşulları, günümüz sürüngenlerinin bu boyutlara erişmesine olanak tanımıyor.

DOĞADAKİ DEV YILANLAR NEDEN AZALIYOR

Yılanların ulaşabileceği maksimum boyut genetik yapıya, beslenme imkanlarına ve insan etkisine bağlı olarak değişiyor. Yaban domuzu gibi büyük avlara ihtiyaç duyan dev pitonlar doğada nadir görülüyor. IFLScience'ın verilerine göre Endonezya'daki çevresel değişimler ve besin kaynaklarındaki azalma, yılanları yerleşim yerlerine yaklaştırıyor. İnsanlarla karşılaşan dev yılanlar, yerel halk ve çiftlik hayvanları için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle öldürülüyor.

Yasadışı egzotik hayvan ticareti yapan kaçak avcıların hedefi haline gelen bu türlerin rekor boyutlara ulaşacak kadar yaşaması zorlaşıyor. Bilim insanları Güneydoğu Asya'nın ücra bölgelerinde 9 metreye yakın örneklerin bulunabileceğini öngörse de bu canlıların belgelenmesinin oldukça güç olduğunu ifade ediyor.