Şubat 2026 ortası itibarıyla hizmete giren sistem, Chongqing'e bağlı Wushan bölgesindeki sarp arazi yapısına çözüm olarak geliştirildi. Bölge sakinlerinin dik tepeleri ve dar yolları aşmak zorunda kaldığı güzergah, modern mühendislik hamlesiyle dikey bir ulaşım aksına dönüştürüldü.

Bu devasa proje; kentsel altyapı, mühendislik ve ulaşım verimliliği açısından küresel ölçekte yeni bir standart belirliyor. Artık dağlık coğrafyada yolculuk yapmak bir çile olmaktan çıkarak dakikalarla ölçülen bir konfor haline geliyor.

DAĞ TOPOĞRAFYASINA ENTEGRE KOMPLEKS YAPI

Wushan Tanrıçası Yürüyen Merdiveni, standart bir mekanizmanın ötesinde, bölgenin zorlu coğrafyasına uyum sağlayan entegre bir ulaşım kompleksi olarak tasarlandı. Topoğrafyayı takip eden sistemin içeriğinde 21 adet yürüyen merdiven, 8 adet asansör, 4 adet yürüyen bant ve çok sayıda yaya köprüsü yer alıyor.

Yapının tasarımı sırasında Wu Boğazı ve Üç Boğaz gibi bölgenin doğal silüetinin korunmasına özellikle dikkat edildi. Bu sayede sistem, hem işlevsel bir ulaşım aracı hem de çevredeki manzarayı izleme imkanı sunan devasa bir mimari eser kimliği kazandı.

KAMU HİZMETLERİNE ERİŞİMDE PRATİK ÇÖZÜM

Yeni dikey ulaşım ağı, sadece turistik bir unsur olmanın ötesinde, yerel halkın hastane, müze ve okul gibi kritik kamu kurumlarına erişimini doğrudan kolaylaştırdı. Eskiden tırmanılması tehlikeli ve zor olan yolların yerini alan sistem, günlük işe gidiş-dönüş sürelerinde %65'in üzerinde zaman tasarrufu sağlıyor.

Deneme aşamasında olan sistemde tek yönlü yolculuk ücreti yaklaşık 3 yuan olarak belirlendi. Yerel yetkililer, sistemin performans verilerini anlık olarak izleyerek kalıcı fiyatlandırma modelini kısa süre içinde oluşturacaklarını açıkladı.

CHONGQING'İN DİKEY MİMARİDEKİ ÖNCÜLÜĞÜ

Binaların içinden geçen tren hatları ve yerin onlarca metre altındaki metro istasyonlarıyla tanınan Chongqing şehri, bu projesiyle zorlu arazilere yönelik yenilikçi çözümlerdeki liderliğini pekiştirdi. Şehir, dikey coğrafyayı teknolojiyle harmanlayarak kentsel mobiliteyi yeniden tanımlıyor.

Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki bu şehir içi yürüyen merdiven, dünyadaki benzer projelere fark atarak mühendislik tarihine geçti. Chongqing, imkansız görülen arazilerde ulaşımın nasıl yapılabileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.