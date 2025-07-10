Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen erkek güzellik yarışması renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Yarışmaya Türk model Özkan Görmez de katıldı. Görmez, Manhunt International 2025 yarışmasında 6. olarak ilk 10'a girdi. 25 yaşındaki model giydiği Ertuğrul Gazi kostümüyle de dikkatleri üzerine çekti.

TÜRK MEDYASINA SİTEM ETTİ: SESSİZ KALMAYACAĞIM

Görmez, aldığı başarının Türk medyasında yer alamamasından dolayı da sitem etti.

Instagram hesabın şu paylaşımı yaptı:

"Bu karede gururla taşıdığım ülkemin adı, kalbimde de aynı onurla yer aldı. Ancak bu yolculukta hissettiğim bazı adaletsizlikler ve yaşadığım hayal kırıklıkları, sessiz kalamayacağım kadar derin. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım, ama bazen çabanız sonucu değiştirmeye yetmez. Yine de başım dik, kalbim temiz. Teşekkürler Türkiyem, umarım bir gün çaba, liyakat ve hakkaniyetin en büyük ödül olduğu bir sistemde yeniden buluşuruz …"