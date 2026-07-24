Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Wonsan yakınlarında yer alan Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yüzlerce Rus ve Çinli öğrenciye ev sahipliği yapmaya başladı.

Primorsky Krayı Uluslararası ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, pazar günü başlayan yılın ilk kamp dönemine 400'den fazla Rus okul çocuğunun katıldığı bildirildi.

Katılan Rus çocukların yaklaşık yarısının Kuzey Kore sınırındaki Primorsky Krayı bölgesinden geldiği ifade edildi.

Bakanlık, bu yılki dönemin sadece Rus ve Kuzey Koreli çocukları değil, Çinli öğrencileri de bir araya getirerek önceki yıllardan farklılaştığını kaydetti.

ÇİNLİLER İÇİN BİR İLK

Çinli çocukların kampa katılımı, Pekin'in üst düzey ideolojik yetkilisi Wang Huning'in geçen yıl açılan ve kilometrelerce uzanan plajı ile çok sayıda oteli barındıran Wonsan Kalma Kıyı Turizm Bölgesi'ni ziyaret etmesinin ardından gerçekleşti.

Rus turistler 2025 yılında Wonsan Kalma'ya gelen ilk yabancı ziyaretçiler olurken, Kuzey Kore henüz Çin ve diğer ülkelerden turistlere sınırlarını açmadı.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin Çinli turistlere kapılarını tamamen açmadan önce Çinli öğrencileri kampa kabul ederek zemin yoklaması yapıyor olabileceğini değerlendiriyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un haziran ayında Pyongyang'da yaptığı görüşmede halklar arası temasların artırılmasını ele alması, turizm ilişkilerinin yeniden başlatılması ihtimalini gündeme getirmişti.

YAZ KAMPI MI, ASKERİ KAMP MI?

Vladivostok merkezli Vostok Intur seyahat acentesi ve doğrulanmamış Çin sosyal medya hesapları da Çinli çocukların katılımını daha önce bildirmişti.

Ancak Kuzey Kore devlet medyasında yayımlanan fotoğraflarda katılımcıların ezici çoğunluğunun Rusya'dan olduğu görüldü.

1960 yılında kurulan ve pandemi öncesinde Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'dan çocukları ağırlayan kamp, Rusya ve Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgelerindeki yurtsever gençlik örgütleri için programların 2024'te yeniden başlatılmasıyla tartışmaların hedefi olmuştu.

İnsan hakları aktivistleri Ukraynalı çocukların siyasi ideolojik aşılanma ve askerileştirme amacıyla kampa zorla gönderildiğini öne sürmüş, İngiltere'nin kuruma iki ay önce yaptırım uygulaması üzerine Pyongyang yönetimi diplomatik protesto amacıyla Londra'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.