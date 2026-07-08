Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'nde, Danimarka'nın başkenti Kopenhag üst üste ikinci kez listenin ilk sırasında yer aldı.

DÜNYANIN EN YAŞANABİLİR İLK 10 ŞEHRİ HANGİLERİ OLDU?

Yapılan çok yönlü analitik değerlendirmeler sonucunda 2026 yılının en yüksek yaşam kalitesine sahip ilk 10 kenti sırasıyla şu şekilde belirlendi:

Kopenhag (Danimarka)

Viyana (Avusturya)

Melbourne (Avustralya)

Sydney (Avustralya)

Zürih (İsviçre)

Cenevre (İsviçre)

Osaka (Japonya)

Adelaide (Avustralya)

Vancouver (Kanada)

Tokyo (Japonya)

Sıralamada ikinci basamakta yer alan Viyana, özellikle sağlık ve eğitim kategorilerinde elde ettiği tam puanlarla öne çıktı.

LİSTEDE BAŞI ÇEKEN AVRUPA KENTLERİNİN AVANTAJLARI NELER?

Zirvedeki Kopenhag'da bisiklet odaklı ulaşım ağı, yürünebilir şehir planlaması ve temiz liman sularının varlığı kentsel yaşam kalitesini artıran ana unsurlar olarak rapor edildi. İkinci sıradaki Viyana'da gelişmiş toplu taşıma entegrasyonu ve erişilebilir tarihi merkez yapısı istikrarı destekleyen faktörler arasında gösterildi.

İlk beşi tamamlayan İsviçre'nin Zürih kentinde ise doğa ile iç içe kentsel düzen dikkat çekiyor. Kentte 1.200'den fazla içilebilir su çeşmesinin bulunması, nehir ve göl sularının günlük yaşama entegre edilmesi altyapı puanını doğrudan yükseltti.

AVUSTRALYA VE ASYA ŞEHİRLERİ HANGİ KRİTERLERLE ÖNE ÇIKTI?

Üçüncü sıradaki Melbourne, kültür ve çevre kategorisinde aldığı yüksek puanlar sayesinde Sydney'i geride bıraktı. Kentin farklı kültürel kimliklere sahip mahalle yapıları ve sanatsal alanları bu başarıda rol oynadı. dördüncü sıradaki Sydney ise sağlık ve eğitim alanlarında tam puan alırken, doğal alanlara ve plajlara kolay erişim altyapısıyla listedeki konumunu korudu.

Asya kıtasından ilk 10 listesine girmeyi başaran Osaka ve Tokyo ise yüksek güvenlik, güçlü kamu hizmetleri ve sürdürülebilir kent planlaması kriterleriyle küresel endeksteki yerlerini sağlamlaştırdı.