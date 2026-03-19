Küresel çapta yapılan araştırma sonucunda, temel yaşam standartlarının en çok ihlal edildiği bölgeler kesinleşti. Listenin zirvesinde Nijerya’nın Lagos şehri yer alırken, Filipinler'in başkenti Manila ikinci, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo ise üçüncü sırada yer aldı. Havası en kirli ve altyapısı en sorunlu şehirlerin ağırlıklı olarak Asya ve Afrika kıtalarında yoğunlaştığı saptandı.

HAVASI EN KİRLİ VE YAŞAM KALİTESİ EN DÜŞÜK ŞEHİRLER

Numbeo tarafından hazırlanan 2026 yılı endeksine göre yaşam kalitesinin en düşük olduğu 25 şehir şu şekilde:

  1. Lagos, Nijerya
  2. Manila, Filipinler
  3. Kolombo, Sri Lanka
  4. Daka, Bangladeş
  5. Tahran, İran
  6. Cebu, Filipinler
  7. Katmandu, Nepal
  8. Cakarta, Endonezya
  9. Ho Chi Minh Kenti, Vietnam
  10. Kahire, Mısır
  11. Karakas, Venezuela
  12. Karaçi, Pakistan
  13. Rio de Janeiro, Brezilya
  14. Mumbai, Hindistan
  15. Beyrut, Lübnan
  16. İskenderiye, Mısır
  17. Lima, Peru
  18. Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti
  19. Delhi, Hindistan
  20. Hanoi, Vietnam
  21. Recife, Brezilya
  22. Meksiko, Meksika
  23. Bangkok, Tayland
  24. Kazablanka, Fas
  25. Nairobi, Kenya

ALTYAPI VE NÜFUS YOĞUNLUĞU KRİTERLERİ ETKİLEDİ

Listenin üst sıralarında yer alan Bangkok ve Kahire gibi turistik merkezlerin, yoğun trafik ve hava kirliliği nedeniyle yerel halk için yaşanılamaz hale geldiği bildirildi. İskenderiye ve Beyrut gibi tarihi liman kentlerinin ise son dönemdeki ekonomik ve yapısal krizler sonucu yaşam kalitesi endeksinde ciddi gerileme kaydettiği tescillendi.

Endeks sonuçları, bu şehirlerdeki sağlık hizmetlerine erişim, güvenlik ve alım gücü gibi temel faktörlerin "kritik seviyede" olduğunu ortaya koydu. Turistlerin kısa süreli ziyaretlerinde fark etmediği bu yapısal sorunların, sürekli ikamet edenler için sürdürülemez bir ortam yarattığı vurgulandı.