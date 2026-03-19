Küresel çapta yapılan araştırma sonucunda, temel yaşam standartlarının en çok ihlal edildiği bölgeler kesinleşti. Listenin zirvesinde Nijerya’nın Lagos şehri yer alırken, Filipinler'in başkenti Manila ikinci, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo ise üçüncü sırada yer aldı. Havası en kirli ve altyapısı en sorunlu şehirlerin ağırlıklı olarak Asya ve Afrika kıtalarında yoğunlaştığı saptandı.

HAVASI EN KİRLİ VE YAŞAM KALİTESİ EN DÜŞÜK ŞEHİRLER

Numbeo tarafından hazırlanan 2026 yılı endeksine göre yaşam kalitesinin en düşük olduğu 25 şehir şu şekilde:

Lagos, Nijerya Manila, Filipinler Kolombo, Sri Lanka Daka, Bangladeş Tahran, İran Cebu, Filipinler Katmandu, Nepal Cakarta, Endonezya Ho Chi Minh Kenti, Vietnam Kahire, Mısır Karakas, Venezuela Karaçi, Pakistan Rio de Janeiro, Brezilya Mumbai, Hindistan Beyrut, Lübnan İskenderiye, Mısır Lima, Peru Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti Delhi, Hindistan Hanoi, Vietnam Recife, Brezilya Meksiko, Meksika Bangkok, Tayland Kazablanka, Fas Nairobi, Kenya

ALTYAPI VE NÜFUS YOĞUNLUĞU KRİTERLERİ ETKİLEDİ

Listenin üst sıralarında yer alan Bangkok ve Kahire gibi turistik merkezlerin, yoğun trafik ve hava kirliliği nedeniyle yerel halk için yaşanılamaz hale geldiği bildirildi. İskenderiye ve Beyrut gibi tarihi liman kentlerinin ise son dönemdeki ekonomik ve yapısal krizler sonucu yaşam kalitesi endeksinde ciddi gerileme kaydettiği tescillendi.

Endeks sonuçları, bu şehirlerdeki sağlık hizmetlerine erişim, güvenlik ve alım gücü gibi temel faktörlerin "kritik seviyede" olduğunu ortaya koydu. Turistlerin kısa süreli ziyaretlerinde fark etmediği bu yapısal sorunların, sürekli ikamet edenler için sürdürülemez bir ortam yarattığı vurgulandı.