Çin sismik ağları ve uluslararası sismoloji merkezlerinin raporlarına göre, 7 Ocak 2025 tarihinde yerel saatle 09:05'te Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Şigatse İli Dingri İlçesi merkezli şiddetli bir deprem meydana geldi. Çin Sismik Ağlar Merkezi sarsıntının büyüklüğünü 6,8 olarak kaydederken, Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 7,1 olarak ilan etti.

Yüzeyin yalnızca 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki yerleşim birimlerinde köylerin tamamının çökmesine ve yapıların yüzde 80 ila 90'ının enkaz haline gelmesine yol açtı. Resmi raporlara göre depremde 126 kişi hayatını kaybetti, 188 kişi ise yaralandı.

EKSTREM KOŞULLARDA 8 DAKİKADA MONTAJ

Depremin hemen ardından, bölgedeki dondurucu kış soğuğu ve yüksek rakım nedeniyle acil barınma operasyonu başlatıldı. Afet bölgesine sevk edilen katlanabilir çelik yapılar, nakliye konteyneri boyutlarında sıkıştırılmış paneller halinde tırlarla enkaza ulaştırıldı. Eğitimli teknik ekipler tarafından duvarların açılması, menteşe sistemlerinin kilitlenmesi ve bileşenlerin vidalarla sabitlenmesi süreçlerini içeren montaj işlemi ünite başına ortalama 8 dakika sürdü.

Her biri 18 metrekare genişliğinde olan, artçı sarsıntılara dayanıklı ve yalıtımlı duvarlara sahip bu mobil konutların; pencereleri, kapıları, yatakları ve ısıtma sistemleri fabrikasyon olarak önceden monte edilmiş şekilde sahaya indirildi. 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçen 24 günlük sürede afet bölgesinde 7 bin 733 adet katlanabilir ev ve 9 bin 941 acil durum çadırı kurularak toplam 47 bin 787 depremzedenin tahliyesi ve barınması sağlandı.

KALICI KONUTLAR 10 AYDAN KISA SÜREDE TESLİM EDİLDİ

Acil müdahale aşamasının ardından Çin hükümeti tarafından başlatılan kalıcı imar programı kapsamında, 10 aydan kısa bir sürede 7 ilçeye bağlı 486 köyde 32 bin 500'den fazla konut yenilendi veya sıfırdan inşa edildi. Bu konutların 22 bininden fazlası tamamen yeni baştan inşa edilirken, 10 bin 500 konutta ise gelecekteki depremlere karşı yapısal güçlendirme çalışması yürütüldü.

Devlet portalları ve resmi inşaat verilerine göre, coğrafi yapısı karmaşık ve oksijen seviyesi düşük olan 4 bin ila 5 bin 300 metre arasındaki rakımlarda yürütülen imar çalışmalarında 134 inşaat şirketi, 61 bin işçi, 2 bin 600 yönetici ve 6 bin 600 ağır iş makinesi görev yaptı. Bölgedeki tüm konut stoku bir yıl tamamlanmadan tamamen yenilenmiş oldu.

PAZAR HACMİ 1,6 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Tibet'teki acil lojistik başarısının arkasında, Çin'in son on yılda geleneksel şantiyelerden endüstriyel üretim hatlarına kaydırdığı "hızlı endüstriyel inşaat" sektörü yer alıyor. Günümüzde maden kampları, şantiyeler ve işçi yatakhaneleri için seri üretim yapan fabrikalar, afet anında doğrudan üretim yönünü deprem bölgelerine çevirebilecek kapasitede faaliyet gösteriyor.

Yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüme oranıyla küresel ortalamanın iki katı hızla büyüyen Çin prefabrik yapı pazarının ekonomik büyüklüğü 1,62 trilyon ABD dolarına ulaştı. Sektör hacminin 2029 yılına kadar 2,47 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Bu modüler inşaat teknolojisi Çin sınırları dışına da ihraç edilmeye başlandı. Çin Demiryolu Grubu, Kazakistan'a 4 milyon dolar değerinde bin adet prefabrik set ihraç ederken; dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinden CSCEC, Dubai'de modüler inşaat onayını alarak Kuşak ve Yol Girişimi ülkelerinde yıllık 50 bin konut birimi teslim etmeyi hedeflediğini duyurdu.