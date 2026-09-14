ABD'de 1994 yılında oluşturulan bir embriyo, yaklaşık 31 yıl boyunca dondurulmuş halde bekledikten sonra 2025 yılında sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesini sağladı. Böylece embriyo, canlı doğumla sonuçlanan en uzun süre dondurulmuş embriyo olarak kayıtlara geçti.

Embriyo, sperm ve yumurtanın birleşmesinden sonra oluşan ve gelişimini sürdüren erken dönem yapıya verilen isim. Tüp bebek tedavilerinde oluşturulan embriyolar, kullanılmadıkları takdirde sıvı nitrojenle dondurularak uzun yıllar saklanabiliyor.

1994'TE OLUŞTURULDU, YILLARCA BEKLEDİ

Linda Archerd, 1994 yılında tüp bebek tedavisi gördü ve tedavi kapsamında dört embriyo oluşturuldu. Archerd, embriyoların tamamını ilerleyen dönemde kullanmayı planlıyordu.

Ancak kızının dünyaya gelmesinin ardından eşiyle boşandı. Bu nedenle kalan embriyolarını kullanamayan Archerd, yıllar boyunca saklanan embriyoların geleceği konusunda karar vermek zorunda kaldı.

Saklama ücretlerinin de zaman içinde artması üzerine Archerd, embriyolarını çocuk sahibi olmak isteyen başka bir aileye bağışlamaya karar verdi. Bu süreçte embriyo evlat edinme programı yürüten Snowflakes aracılığıyla Lindsey ve Tim Pierce çiftiyle eşleşti.

ÜÇ EMBRİYODAN BİRİ BEBEĞİN DOĞUMUNU SAĞLADI

Archerd'in Pierce çiftine bağışladığı üç embriyodan biri çözülme işlemi sırasında kullanılamadı. Kalan embriyolardan biri ise başarıyla çözüldü ve Lindsey Pierce'in rahmine transfer edildi.

Doktor John David Gordon, söz konusu embriyonun 11 bin 148 gün, yani 31 yıldan uzun süre dondurulmuş halde kaldığını açıkladı. Bu süre, canlı doğumla sonuçlanan dondurulmuş embriyolar arasında yeni bir rekor olarak kayda geçti.