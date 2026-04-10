Güney Atlantik’teki volkanik Saint Helena adasında, Plantation House’da (Valilik Konutu) özel bakım altında tutulan Jonathan, tarihin canlı tanığı olarak kabul ediliyor. Kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, uzmanlar tarafından 1832 yılında doğduğu tahmin edilen kaplumbağa için Saint Helena Valisi Nigel Phillips tarafından 4 Aralık 2022 tarihinde resmi bir doğum günü tanımlanmıştır. Jonathan; ampulün icadından ilk insanlı Ay yolculuğuna kadar dünya tarihini değiştiren pek çok olaya tanıklık etmiş durumda.

TARİHİ OLAYLARDAN DAHA YAŞLI

Jonathan, modern dünyanın birçok kurumundan ve bilimsel gelişmesinden daha uzun bir geçmişe sahip. Charles Darwin’in evrim teorisini geliştirmesine yol açan HMS Beagle yolculuğuna çıktığı dönemde doğduğu öngörülen Jonathan; Yellowstone (1872) ve Yosemite (1864) gibi dünyanın en eski milli parklarından daha yaşlı olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca kaplumbağa, yaşamı boyunca Kral IV. George’dan Kraliçe II. Elizabeth’e kadar İngiliz kraliyet ailesinin birçok önemli üyesiyle bir araya gelmiştir.

ÖLÜM HABERLERİ YALANLANDI

1 Nisan 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında Jonathan’ın öldüğüne dair iddiaların yayılması üzerine Saint Helena hükümeti resmi bir açıklama yayımladı. Çevrimiçi bir aldatmaca (hoax) olarak nitelendirilen bu haberlerin ardından yetkililer, 2 Nisan 2026’da Jonathan’ın sağlık durumunun yerinde olduğunu ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünü teyit etti.

Jonathan’ın bakımı, Valilik Konutu bünyesinde uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor. İlerlemiş yaşına bağlı olarak görme ve koku alma duyularında azalmalar olsa da, yüksek kalorili ve vitaminli özel bir diyetle beslenmeye devam ediyor. Saint Helena adasının simgesi haline gelen dev kaplumbağa, aynı zamanda adanın resmi para biriminin arka yüzünde de yer alıyor.