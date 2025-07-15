Dünyanın en yaşlı maraton koşucusu olarak bilinen ve çok sayıda atlete ilham kaynağı olan Fauja Singh, Hindistan’ın Beas Pind kasabasında geçirdiği trafik kazasında 114 yaşında hayatını kaybetti.

Londra merkezli koşu kulübü ve yardım kuruluşu Sikhs In The City tarafından doğrulanan habere göre, Singh’e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir araç çarptı.

1911 doğumlu olan Singh, 1992 yılından bu yana İngiltere’de yaşıyordu. Özellikle 100’üncü yaş gününde maraton koşarak büyük bir başarıya imza atan Singh, ilerlemiş yaşına rağmen spora olan bağlılığıyla dünya genelinde takdir topladı.

İlk maratonunu 2000 yılında Londra’da 6 saat 54 dakikalık süreyle tamamlayan Singh, benzer yaştaki koşuculardan yaklaşık bir saat daha hızlı koştu. 2003 yılında Toronto Maratonu’nda elde ettiği 5 saat 40 dakikalık derecesi ise kişisel rekoru oldu.

Singh, 100 yaşındayken maraton tamamlayan ilk kişi olduğuna inanılıyor.