Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana en cüretkâr saldırılarından birini gerçekleştirerek Rusya’nın derinliklerindeki dört stratejik hava üssünü hedef aldı.

Saldırı, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından tek bir eşgüdümlü operasyon kapsamında düzenlendi.

Ukraynalı yetkililer, saldırının 5 bin 500 kilometre ötedeki Sibirya’dan, Moskova çevresine kadar geniş bir alanda dört ayrı üsse eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi.

Belaya, Olenya, Dyagilevo ve Ivanovo hava üslerinde 40 uçak imha edildi. İmha edilen uçakların arasında nükleer kapasiteli bombardıman uçakları da vardı.

SBU’nun paylaştığı görüntülerde, alevler içinde kalan uçaklar ve saldırıyı gerçekleştiren insansız hava araçları net şekilde görüldü.

Ukrayna, İHA'lara sadece 1 milyon dolar harcayarak Rusya'ya 7 milyar dolar zarar verdi. Planlaması bir buçuk yıl süren bu saldırı, modern savaş tarihinin en yıkıcı İHA saldırısı oldu.

ÖRÜMCEK, RUS FİLOSUNU NASIL KIRDI?

SBU, Örümcek Ağı kod adlı operasyon kapsamında Rusya’ya gizlice 117 insansız hava aracı soktu.

İHA'ları taşıyan, konteynıra benzeyen özel fırlatma düzeneği TIR'larla Rusya'ya getirildi. Tekerlekli İHA kovanı olan bu TIR'lar hava üslerine yakın noktalara taşındı.

Saldırı günü, bu yapıların çatıları uzaktan kumandayla açıldı ve yüzlerce kamikaze İHA, Rusya'nın en değerli uçaklarını yok etmek için havalandı.

Yapay zeka ile özel olarak eğitilen ve çoğunlukla yapay zeka ile uçurulan bu İHA'lar, Rus uçaklarının en zayıf noktarlarını vurmak için özel olarak eğitilmişti. Park halinde olan uçakların hiç şansı kalmadı.

İHA'larını bırakan TIR'lar, takip edilememesi için kendilerini imha ettiler. Bazı Rus vatandaşları TIR'ları müdahale etmeye çalıştı. Ancak TIR'ların patlaması sonucu bazı Rus siviller hayatını kaybetti, bazıları ise yaralandı.

Ukrayna istihbaratı, saldırı sonucu Rusya'nın stratejik filosunun yüzde 34'ünün imha edildiğini öne sürdü. Rusya ise bir açıklama yapmaktan çekindi. En az 40 uçağın imha edildiği ise kesinleşti.

RUSYA'NIN GÜVENİ SARSILDI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, saldırının başından sonuna kadar bire bir takip edildiğini belirtti. SBU Başkanı Vasyl Malyuk’un videoda saldırıyı onayladığı anlara da yer verildi.

Zelenski, saldırının planlamasının bir yıl altı ay sürdüğünü söyledi. Operasyona katılan ekiplerin, saldırıdan günler önce Rusya’dan çıkarıldığını da ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı doğruladı ve bazı uçakların yandığını açıkladı. Ancak kaç kişinin gözaltına alındığı ya da hasarın boyutuna dair ayrıntı verilmedi.

Eski bir Ukraynalı subay, saldırının cephe hattında doğrudan sonuç üretmeyebileceğini ancak Rusya’nın küresel güç projeksiyonu ve nükleer kapasitesini sarsacağını söyledi. Saldırının Moskova’nın “jeopolitik özgüvenini” hedef aldığını vurguladı.

Ukrayna tarafı, saldırının diplomatik süreci de etkileyeceğini ve İstanbul’daki yeni müzakerelere güçlü bir zemin hazırlayacağını düşünüyor.