ABD Başkanı Donald Trump’ın 2025 yılına ait finansal bildirim raporu, görevdeki ilk yılında geniş çaplı bir ticari hareketlilik yürüttüğünü ortaya koydu. Bloomberg tarafından incelenen ve yayımlanan resmi rapora göre, Trump’ın yaptığı işlemlerin toplam dolar değerinin 600 milyon dolar ile 1,86 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bildirimde değerlerin geniş aralıklarla sunulması kesin bir rakam belirlenmesini zorlaştırırken, söz konusu işlemlerin birçoğunun federal hükümetle iş ilişkisi bulunan büyük şirketleri kapsaması dikkat çekiyor.

Yapılan analizler, Trump’ın piyasanın açık olduğu her iş günü ortalama 85 işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor. 2025 yılındaki tüm işlemlerin yaklaşık dörtte biri, sadece 10 günde yoğunlaştı. Bu işlemlerin büyük bir kısmının, Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki değişiklikleri açıklamasının ardından Wall Street’te yaşanan yüksek oynaklık dönemlerine denk gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan, Trump’ın sekiz farklı yatırım hesabı arasında çelişkili hamleler görüldü. 200’den fazla örnekte, Trump’ın bir hesapta belirli bir hisseyi satın aldığı gün, başka bir hesabında aynı hisseyi sattığı tespit edildi.

Bu hareketli ve yüksek hacimli ticari ritim, Trump’ın finansal durumu üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Muhalifler ve etik denetim grupları, Trump’ın başkanlık makamını kendi çıkarları doğrultusunda kullanıp kullanmadığını incelemeye aldı. Aynı raporda Trump, 2025 yılında kripto para ve "memecoin" bağlantılı girişimlerden en az 1,4 miyar dolar gelir elde ettiğini beyan etti.

ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEDİ

Çarşamba günü yaptığı açıklamada elde ettiği kazançların boyutunu önemsiz gibi gösteren ABD Başkanı, seçilmeden önce de zaten zengin olduğunu vurguladı. Gazetecilerin, başkanlık makamından uygunsuz bir şekilde kazanç sağlayıp sağlamadığına yönelik sorularını ise geçiştirdi.

North Dakota’ya gitmek üzere Andrews Hava Üssü’nden ayrılmadan önce konuşan Trump, "Bilinçli olarak, parayı yöneten kişilerin hiçbirisiyle konuşmuyorum. Onlar büyük kurumlarda çalışıyorlar ve neye yatırım yapıyorlarsa yapıyorlar. Neden kâr elde ettiğimi biliyor musunuz? Çünkü borsa yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Trump Organization yetkilileri ise Başkan’ın mal varlıklarının, tüm yatırım kararları üzerinde tam yetkiye sahip bağımsız üçüncü taraf finansal kuruluşlar tarafından yönetildiğini belirtti. Şirket sözcüsü işlemlerin otomatik, model tabanlı portföyler ve doğrudan endeksleme stratejileriyle yürütüldüğünü, Trump’ın, aile üyelerinin veya şirketin bu işlemlerde hiçbir rolü olmadığını ve işlemlerden önceden haberdar edilmediklerini savundu.

Trump'ın oğlu ve Trump Organization Başkan Yardımcısı Eric Trump da varlıkların bir "kör tröst" içinde bulunduğunu ifade etti. Eric Trump, Trump’ın 2026’nın ilk çeyreğinde 3 bin 700’den fazla işlem gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Mayıs ayında X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bireysel hisselerin Trump ailesinin herhangi bir üyesinin inisiyatifiyle alınıp satıldığını öne sürmek yalandır ve tamamen asılsızdır" yazmıştı. O dönemde Wall Street’teki bazı uzmanlar, bu işlem sıklığının şaşırtıcı olduğunu dile getirmişti.

S&P 500 DEMİRBAŞLARI LİSTEDE

Trump’ın geçen yıl beyan ettiği nakit dışı yatırım varlıklarının yaklaşık onda biri yatırım fonları ve borsa yatırım fonları (ETF) gibi geniş çeşitliliğe sahip olan ve detaylı varlık bildirimi gerektirmeyen muaf tutulmuş yatırım fonlarında bulunuyor.

Ancak bunun ötesinde, Trump’ın hangi piyasa endekslerini takip ettiği belirsizliğini koruyor. Bildirimde sekiz ayrı yatırım hesabı ve bunların alt varlıkları listelenirken, bunları yönetmek için hangi kurumların kullanıldığına dair bir bilgi yer almıyor. Hesaplardaki varlıklar arasında bazı örtüşmeler de bulunuyor. Lockheed Martin Corp. hisseleri altı hesapta, McDonald's Corp., Microsoft Corp. ve Pfizer Inc. hisseleri ise yedi ayrı hesapta görünüyor.

Trump'ın en çok hisseye sahip olduğu şirketler ise Apple Inc., Nvidia Corp., Broadcom Inc., Microsoft ve Tesla Inc. gibi S&P 500 endeksinin lokomotif firmaları oldu.

İşlem hacmi oldukça yüksek olmasına rağmen, yatırımların yaklaşık yarısının değeri 1.001 dolar ile 15.000 dolar arasındaki en düşük aralıkta kaldı. Resmi yetkililerin 1.000 dolar ve altındaki işlemleri bildirme zorunluluğu bulunmadığı için gerçek işlem sayısının daha da yüksek olabileceği belirtiliyor. Toplamda Trump, 15.524 varlık alımı ve 5.761 varlık satışı bildirdi.

AÇIKLAMALARINDAN SONRAKİ İŞLEM TRAFİĞİ

Zaman zaman Trump'ın hesaplarının kendi içinde de hareketlilik yaşandı. Dört farklı günde, aynı menkul kıymet aynı gün içinde ve aynı hesapta hem alındı hem de satıldı.

Örneğin bildirimlere göre, 15 Eylül'de Blue Owl Capital Corp. hisseleri %3,1 değer kaybederken, yalnızca "Yatırım Hesabı No. 4" olarak tanımlanan bir Trump hesabından bu şirketin hisselerine 1 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı. Aynı gün, aynı hesap üzerinden aynı hisseden altı grup (lot) satış gerçekleştirildi. Ancak bildirimlerde işlemlerin kesin değeri veya günün hangi saatinde yapıldığı belirtilmedi.

Trump’ın en yoğun işlem yaptığı günlerden bazıları, özellikle ticaret alanındaki politika değişiklikleri açıklamalarının ardından geldi. Varlık yöneticileri; Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinden bir gün önce, 3 Şubat’ta 616 işlem gerçekleştirdi. Bir ay sonra, Trump bu tarifelerdeki duraklatmayı kaldırdıktan sonra 640 işlem daha yapıldı. Bundan bir ay sonra ise "Kurtuluş Günü" (Liberation Day) tarife açıklamalarının tetiklediği satış dalgasının ortasında, 4 Nisan’da 446 işlem gerçekleştirildi.