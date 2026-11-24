Dünyanın en fazla yolcu taşınan uçak rotası, Güney Kore'nin başkenti Seul ile Jeju Adası arasındaki 450 kilometrelik hat oldu. Yılda 13 milyondan fazla yolcunun kullandığı bu rotada, talep nedeniyle her 15 dakikada bir tarifeli uçak kalkıyor.

DEV METROPOL HATLARINI GERİDE BIRAKTI

Küresel havacılık veri analizleri uçuş trafiğindeki dengeleri ortaya koydu. Seul Gimpo Havalimanı ile Jeju Uluslararası Havalimanı arasındaki hat tüm uluslararası rotaları geçti. Yaklaşık 450 kilometrelik mesafe küresel havacılık sektörünün en hareketli hava koridoru haline geldi.

BU ROTADA UÇAKLAR NEDEN HER 15 DAKİKADA BİR KALKIYOR?

Hattaki yolcu yoğunluğu havayolu şirketlerini sefer sayılarını artırmaya yöneltti. Gün boyunca ortalama her 15 dakikada bir tarifeli uçak havalanıyor. Havalimanlarındaki kalkış ve iniş trafiği kesintisiz devam ediyor.

13 MİLYON YOLCU AYNI HAVA KORİDORUNU KULLANIYOR

Veriler bu rotada yılda 13 milyondan fazla yolcunun seyahat ettiğini gösteriyor. Uçuş süresinin yaklaşık bir saat olması hattı hem iş hem turizm seyahatleri için öne çıkarıyor. Tek bir iç hat seferi milyonlarca yolcuyu taşıyarak küresel ölçekte ilk sıraya yerleşiyor.

KISA MESAFELİ İÇ HAT DÜNYA ZİRVESİNE NASIL YERLEŞTİ?

Jeju Adası ile ana kara arasında doğrudan bir kara yolu veya demir yolu bağlantısı bulunmuyor. Coğrafi koşullar hava ulaşımını bölgeye gidiş için en hızlı seçenek haline getiriyor. Kesintisiz süren yolcu talebi 450 kilometrelik hattı dünya zirvesinde tutuyor.