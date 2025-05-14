Uruguay’ın Efsanevi Lideri Artık Yok

Halk arasında “Pepe” lakabıyla bilinen Jose Mujica'nın yaşamını yitirdiği, Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi tarafından X (eski Twitter) platformu üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Başkan Orsi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yoldaşımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder... Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz.”

Hastalığıyla Mücadelesini Kamuoyuyla Paylaşmıştı

Kısa bir süre önce sağlık durumunun kötüye gittiğini açıklayan Mujica, 2021 yılında da yemek borusunda kötü huylu bir tümör tespit edildiğini basınla paylaşmış, bu sebeple aktif siyasetten çekildiğini duyurmuştu.

Mütevazı Yaşamı Dünyaya Örnek Oldu

2010–2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Mujica, 2009’daki seçim zaferinin ardından ülke tarihine damgasını vurmuştu. Montevideo’nun kırsalında yer alan mütevazı çiftliğinde yaşamayı sürdüren Mujica, görev süresince sade yaşantısı, alçakgönüllülüğü ve halkla kurduğu sıcak bağ ile dünya kamuoyunun sevgisini kazandı.

Jose Mujica'nın vefatı, yalnızca Uruguay’da değil, tüm dünyada derin bir hüzün yarattı. “Dünyanın en yoksul başkanı” olarak tanınan bu sıradışı liderin ardında bıraktığı miras, siyasi tarih boyunca unutulmayacak izler taşıyor.