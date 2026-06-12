Tayvan'da yapılan doğrudan fiziksel ölçümlerle 84,1 metre yüksekliğe sahip "Göksel Kılıç" köknarı Doğu Asya'nın en uzun ağacı olarak tescil edildi. Bu sonuçla birlikte, Asya coğrafyasındaki anıtsal ağaçların boy sınırları bilimsel olarak yeniden belirlenmiş oldu.

10 YILLIK ARAŞTIRMA SONUÇLANDI

Tayvan Ormancılık Enstitüsü araştırmacıları, yerli halkın "aya ulaşan ağaç" olarak tanımladığı dev Tayvan köknarı popülasyonunu bulmak için Ağustos 2014'te çalışmalara başladı. İlk saha taramalarında sırasıyla 69,3 ve 71,7 metre yüksekliğinde ağaçlar tespit edildi.

Daha yüksek ağaçların varlığından şüphelenen bilim heyeti, geniş alanları havadan tarayabilen LiDAR lazer teknolojisini devreye soktu. Ancak Tayvan'ın engebeli ve dik uçurumlardan oluşan coğrafi yapısı, havadan yapılan fotoğrafçılık ve algoritma sonuçlarının yanılmasına neden oldu.

ALGORİTMA YANILDI İNSANLAR DOĞRULADI

Yapılan incelemelerde, lazer verilerini işleyen bilgisayar yazılımının engebeli arazi şartları nedeniyle ağaç boylarını yüzde 93 oranında yanlış tahmin ettiği ortaya çıktı. Bu hatayı gidermek için yüzlerce kişiden oluşan bir inceleme ekibi kuruldu ve tüm harita verileri insan gözüyle tek tek kontrol edildi.

Hataların düzeltilmesinin ardından 2022 yılının sonuna doğru 65 metreden uzun 941 dev ağacı içeren "Tayvan'ın Dev Ağaçları Haritası" resmi olarak yayımlandı. Bu harita, bölgedeki en yüksek noktayı bulmak için yapılacak saha çalışmalarına zemin hazırladı.

METREYLE EN TEPEDEN ÖLÇÜLDÜ

Haritadaki en yüksek ağacın kesin boyutunu belirlemek amacıyla Ocak 2023'te dağlık bölgeye yeni bir keşif gezisi düzenlendi. Teknolojik verilerin ötesinde kesin bir sonuç elde etmek için profesyonel dağcılar dev ağacın gövdesine tırmandı.

Dağcıların ağacın en tepe noktasından aşağıya sarkıttığı fiziki ölçüm bandı, kesin boyu ortaya çıkardı. Ölçüm sonucunda 84,1 metre uzunluğa sahip olduğu kesinleşen "Göksel Kılıç" köknarı, Doğu Asya'nın zirvesi olarak kayıtlara geçti.