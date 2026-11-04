Güneşin hareketini takip edebilen özel aynalar, soğuk hava koşullarında baraj çevresindeki toprağın donmasını önlemeye yardımcı olacak. Bu yöntem sayesinde dondurucu soğuklara rağmen barajdaki inşaat çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

27 DEV AYNA GÜNEŞİ TAKİP EDİYOR

Sistem, Çin'in Sichuan eyaletinde, Dadu Nehri üzerinde inşa edilen Shuangjiangkou Barajı'nda kullanılıyor. Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımda bulunan bölgede kış aylarında sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düşebiliyor.

Heliostat adı verilen 27 hareketli ayna, gün boyunca güneşin konumunu takip ederek ışınları barajın iç dolgu bölümüne yansıtıyor. Böylece inşaatta kullanılan toprak ve kilin donması önlenerek malzemenin daha sağlıklı sıkıştırılması amaçlanıyor.

Başlangıçta 20 aynanın kurulduğu, sistemin daha sonra 27 aynaya çıkarıldığı belirtiliyor. Çinli yetkililerin açıkladığı verilere göre aynalar, çalışma yüzeyinin sıcaklığını yaklaşık 3 ila 5 derece artırabiliyor.

İNŞAAT SÜRESİNİ GÜNDE 3 SAAT UZATIYOR

Yetkililer, aynalar sayesinde soğuk ve güneşli günlerde çalışma süresinin yaklaşık üç saat uzatılabildiğini belirtiyor. Bu süre içinde yaklaşık 2 bin metreküp ek dolgu malzemesi yerleştirilebildiği ifade ediliyor.

Tamamlandığında 315 metre yüksekliğe ulaşması planlanan Shuangjiangkou Barajı, dünyanın en yüksek barajı olmaya hazırlanıyor. İnşaatın 2027 yılında tamamlanması hedeflenirken, hidroelektrik santralinin dört türbininden üçü şimdiden elektrik üretmeye başladı.

Toplam 2 bin megavat kurulu güce ulaşacak tesisin yılda yaklaşık 7,7 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor.