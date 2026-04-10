Deniz seviyesinden 3.650 metre yükseklikte konumlanan ve dünyanın en yüksek rakımlı başkenti olma özelliğini taşıyan La Paz, zorlu iklim koşulları, ekonomik yapısı ve ulaşım projeleriyle dikkat çekiyor. Şehir, yüksek rakıma bağlı gelişen sağlık sorunları ve değişken hava sıcaklıklarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

RAKIM YÜKSEKLİĞİNE KARŞI İLAÇ KULLANILIYOR

And Dağları ile Amazon ovaları arasında çeşitlilik gösteren bir coğrafyada yer alan Bolivya’nın başkentinde, günlük sıcaklık farkları belirgin hissediliyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte, gündüz saatlerinde güneş ışınlarının dik gelmesiyle sıcaklık 16 dereceye kadar yükselebiliyor. Şehirde yüksek rakım hastalığına (sorojchi) karşı yerel ilaçların kullanımı yaygınlık gösteriyor.

YÜKSEK ENFLASYON HALKI KISITLIYOR

Denize kıyısı olmayan Bolivya, Latin Amerika’nın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor. Yıllık %24 seviyesindeki yüksek enflasyon ve kısıtlı ekonomik imkanlar, halkın uluslararası seyahat kapasitesini sınırlandırıyor.

Kent içi ulaşımda ise 2012 yılında eski devlet başkanı Evo Morales tarafından başlatılan ve Avusturyalı Doppelmayr firmasına 234 milyon dolara inşa ettirilen Mi Teleferico adlı teleferik hattı kritik rol oynuyor. Komşu şehir El Alto ile La Paz arasındaki bir saatlik ulaşım süresini 15 dakikaya indiren proje, yerel halk için temel ulaşım ağı, turistler için ise seyir noktası işlevi görüyor.