Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan, 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk bayrağına bezendi. Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen ışık gösterisinde, gökdelenin kırmızıya bürünen cephesinde beyaz ay yıldızla Türk bayrağı görüntüsü oluşturuldu. Gösteriye İstiklal Marşı eşlik etti. Türkiye’nin Dubai Başkonsolosluğu, gösteri öncesindeki duyurusunda Türk bayrağının saat 19:20’de gökdelene yansıtılacağını bildirmişti. Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da mesajında, “Coşkumuza ortak olan Birleşik Arap Emirlikli kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Göktaş, Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutladı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.