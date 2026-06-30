Dubai Holding tarafından Bluewaters Adası'na kurulan Ain Dubai, 250 metrelik yüksekliğiyle Londra Gözü (London Eye) çarkını ikiye katlayarak küresel rekor kırdı. Projenin hayata geçirilmesi için şantiye içi ve dışında toplam 14 milyon çalışma saati harcandı.

DEV YAPININ İNŞAATINDA HANGİ TEKNİK ÖLÇÜLER KULLANILDI?

Projenin mühendislik yönetimini üstlenen Mace şirketi, devasa yapının inşasında 11 bin 200 ton çelik tüketildiğini bildirdi. Bu miktar, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nin yapımında kullanılan toplam malzemeden yüzde 33 daha fazla bir kütleyi temsil ediyor.

Dönme dolabın merkez aksı ile göbek düzeneğinin ağırlığı tek başına 1805 tona ulaşıyor. Dört adet yolcu uçağının ağırlığına eşdeğer olan bu devasa parçayı 130 metre yüksekliğe yerleştirmek için inşaat alanında dünyanın en büyük iki vinci kullanıldı.

KABİNLERİN KAPASİTESİ VE DÖNÜŞ SÜRESİ NE KADARDIR?

Ain Dubai, her biri iki adet çift katlı otobüsten daha büyük hacme sahip olan toplam 48 adet yüksek teknolojili iklim kontrollü kabin barındırıyor. Tesisin tam doluluk oranına ulaştığı anlarda aynı anda 1750 yolcuya panoramik seyir hizmeti verilebiliyor.

Dönme dolabın kendi ekseni etrafındaki tam bir turu tamamlaması tam 38 dakika sürüyor. Seyir süresinin bu uzunlukta tutulması, hızlı bir eğlence parkı dönüşü yerine ziyaretçilere geniş zamanlı bir kentsel gözlem deneyimi sunmayı hedefliyor.