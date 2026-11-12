Guizhou eyaletindeki Beipan Nehri Kanyonu'nu aşan Huajiang Kanyonu Köprüsü, 625 metrelik yüksekliğiyle Guinness Dünya Rekorları arasına girdi. Bu ölçü, köprünün nehir yüzeyinden itibaren olan yüksekliğini ifade ediyor.

Daha önce dünyanın en yüksek köprüsü unvanı, yine Çin'de bulunan 565 metre yüksekliğindeki Duge Köprüsü'ne aitti. Yeni yapı, eski rekoru 60 metre aşarak zirveye yerleşti.

Toplam 2 bin 890 metre uzunluğundaki köprü, 1.420 metrelik ana açıklığa sahip. Bu özelliğiyle dağlık bölgelerde inşa edilen en geniş açıklıklı asma köprüler arasında da yer alıyor.

ÇAMLICA KULESİ'Nİ GERİDE BIRAKAN YÜKSEKLİK

Köprünün yüksekliğini Türkiye'deki yapılarla karşılaştırmak isteyenler için İstanbul'daki Çamlıca Kulesi dikkat çekici bir örnek sunuyor. 369 metre yüksekliğindeki kuleyle kıyaslandığında Huajiang Kanyonu Köprüsü yaklaşık 1,7 kat daha yüksek.

Aradaki fark ise 256 metreyi buluyor. Başka bir ifadeyle Çamlıca Kulesi'nin tamamı köprünün altındaki boşluğa yerleştirilse bile köprü yoluna ulaşmak için hala yüzlerce metre mesafe kalıyor.

2 SAATLİK YOL 2 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Huajiang Kanyonu Köprüsü, yalnızca yüksekliğiyle değil, bölgedeki ulaşımı değiştirmesiyle de önem taşıyor. Köprü yapılmadan önce kanyonun iki yakası arasında seyahat etmek isteyen sürücüler, virajlı ve sarp dağ yollarını kullanmak zorundaydı.

Bu güzergâhta yaklaşık 2 saat süren yolculuk, köprünün hizmete girmesiyle birlikte yalnızca 2 dakikaya kadar indi. Böylece bölgedeki ulaşım süresi önemli ölçüde kısaldı.

KÖPRÜNÜN ÜZERİNDE ADRENALİN DENEYİMİ

Projenin dikkat çeken yönlerinden biri de turizme yönelik tasarımı oldu. Köprü, ulaşım işlevinin yanı sıra yüksekliğinden yararlanılarak farklı deneyimlerin sunulduğu bir turizm merkezine dönüştürüldü.

Ziyaretçiler için araç yolunun altında cam tabanlı bir yürüyüş alanı hazırlandı. Bu bölümde yürüyenler, yüzlerce metre aşağıda bulunan vadiyi doğrudan ayaklarının altından görebiliyor.

Köprü çevresinde panoramik manzaraya sahip bir kafe de bulunuyor. Vadi tabanından yaklaşık 800 metre yüksekte konumlandırılan bu alanda ziyaretçiler, kanyon manzarası eşliğinde vakit geçirebiliyor. Adrenalin tutkunları içinse köprüye özel platformlar entegre edildi. Bu alanlarda bungee jumping ve yamaç paraşütü gibi ekstrem aktivitelerin yapılması planlandı.

625 METRELİK BOŞLUĞUN ÜZERİNDEN GEÇİYOR

Çin'in güneybatısındaki dağlık arazide yükselen köprü, Beipan Nehri'nin derin kanyonunu iki yakadan birbirine bağlıyor. Nehir yatağı ile köprü yolu arasındaki 625 metrelik mesafe, yapıyı dünyanın en dikkat çekici mühendislik projelerinden biri haline getiriyor.