Çin, güneybatı bölgesindeki ulaşım ve dijital altyapıyı genişletme çalışmaları kapsamında dünyanın en yüksek köprüsü Huajiang'ı açtı. Eylül 2025'te hizmete giren devasa asma köprü, ücra bölgelerdeki yaşam standartlarını doğrudan değiştiriyor.

TELEKOMÜNİKASYON VE TURİZM YATIRIMLARI ARTTI

Dağlık Guizhou eyaletindeki Büyük Kanyon üzerinde yer alan Huajiang Köprüsü, 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü unvanını elinde bulunduruyor. Toplam uzunluğu 2 bin 890 metre olan yapının ana açıklığı ise bin 420 metreyi buluyor.

Köprünün açılışının ardından bölgeye yönelik turist akınında büyük bir artış yaşandı. Bu yoğunluğa paralel olarak telekomünikasyon şirketleri de bölgede 5G ağlarını ve modern internet altyapısını geliştirmek için aktif yatırımlar yapıyor.

Bölgede artan turist trafiği yeni ticari işletmelerin doğmasını sağladı. Yerel halk tarafından açılan restoranlar, dükkanlar ve misafir evleri sayesinde uzak bir bölge ekonomik olarak canlanıyor. Associated Press gazetecileri de özel bir basın turu kapsamında yakın zamanda bölgedeki gelişmeleri yerinde inceledi.

600 YILLIK ANTİK KENT SOSYAL MEDYAYLA TANINDI

Altyapı yatırımları ve artan internet erişimi, köprüye 100 kilometreden daha uzak mesafede bulunan tarihi yerleşimleri de olumlu etkiliyor. Bu yerleşimlerin başında, tarihi 600 yılı aşan antik Tianlong Tunpu kenti geliyor.

Ming Hanedanlığı döneminde bir askeri karakol olarak kurulan bu antik kent, geleneksel Dixi operalarıyla tanınıyor. Ahşap maskelerle sergilenen askeri temalı bu tiyatro gösterileri, internet erişiminin güçlenmesiyle sosyal medyada geniş kitlelere ulaşıyor.