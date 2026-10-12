Beipan Nehri üzerindeki derin bir kanyonun iki yakasını birbirine bağlayan köprü, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, ziyaretçilere yüzlerce metre yükseklikte farklı deneyimler de sunuyor. Köprünün çevresinde oluşturulan turizm alanları, bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artmasında önemli rol oynuyor.

İKİ SAATLİK YOLCULUĞU İKİ DAKİKAYA İNDİRDİ

Eylül 2025'te ulaşıma açılan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, yaklaşık 2 bin 890 metre uzunluğa sahip. Dağlık arazide daha önce yaklaşık iki saat süren yolculuk, köprünün hizmete girmesiyle yalnızca iki dakikaya indi.

Nehir seviyesinden 625 metreyi aşan yüksekliğiyle dikkat çeken köprü, dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyor. Köprünün tasarımında ulaşımın yanı sıra turizm faaliyetlerine de yer verildi.

Bu kapsamda köprünün içindeki bakım geçitlerinden biri 796 metrelik seyir koridoruna dönüştürüldü. Ziyaretçilerin kanyon manzarasını izleyebilmesi için cam gözlem alanları ve özel asansörler de oluşturuldu.

3,3 MİLYON ZİYARETE ULAŞTI

Köprü işletmecisinin açıkladığı verilere göre turizm projesi, faaliyete geçmesinden bu yana yaklaşık 3,3 milyon ziyaret kaydetti. Özellikle tatil dönemlerinde köprü ve çevresindeki turizm alanlarında yoğunluk yaşandı.

Ziyaretçiler, yüzlerce metre yükseklikteki cam seyir alanlarında yürüyebiliyor, bungee jumping yapabiliyor ve kanyonun üzerinde uzanan yürüyüş platformlarında vakit geçirebiliyor. Akşam saatlerinde düzenlenen ışık ve su gösterileri de bölgedeki turizm faaliyetleri arasında yer alıyor.

Artan ziyaretçi sayısıyla birlikte çevredeki konaklama tesisleri, restoranlar ve yerel işletmeler de hareketlilik yaşamaya başladı. Başlangıçta ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen köprü, bugün bölge ekonomisine turizm yoluyla da katkı sağlıyor.