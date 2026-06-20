Çin’in güneyindeki Guizhou eyaletinde inşa edilen ve 28 Eylül 2025 tarihinde açılışı gerçekleştirilen dünyanın en yüksek köprüsü Huajiang, inşaat aşamasında karşılaşılan büyük bir teknik krizin çözülmesiyle dünyanın en büyük yapay şelalesine ev sahipliği yapmaya başladı. Tünel kazıları sırasında ortaya çıkan yer altı akiferi, mühendislik müdahalesiyle 625 metre yükseklikten dökülen bir turizm merkezine dönüştürüldü.

TÜNEL KAZISI SIRASINDA SU REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Projenin inşaat safhasında, erişim tünellerinin kazılması esnasında yüksek hacimli ve sürekli akışa sahip bir yer altı akiferiyle karşılaşıldı. Beton kalitesini olumsuz etkileme, çalışmaları geciktirme ve ekipman güvenliğini tehdit etme riski taşıyan bu sızıntı karşısında proje ekipleri, suyu tahliye etmek yerine yapıya entegre etme kararı aldı.

200 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE SU PERDESİ KURULDU

Geliştirilen mühendislik çözümü kapsamında, dağların stratejik noktalarına su rezervuarları yerleştirildi ve köprü tabliyesinin içerisine özel boru hatları döşendi. Rezervuarlar, özellikle yağışlı mevsimlerde maksimum kapasiteye ulaştığında su kontrollü olarak vadiden aşağı bırakılıyor.

Oluşturulan yapay şelale yaklaşık 625 metre yüksekliğe (yaklaşık 200 katlı bir bina yüksekliği) ve yaklaşık 300 metre genişliğe sahip bir su perdesi oluşturuyor. Sistem, yağış oranına bağlı olarak dönemsel (kesintili) bir akış prensibiyle çalışıyor. Ayrıca toplanan suyun bir kısmı boşa harcanmayarak bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılıyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KÖPRÜSÜ

Aynı zamanda dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyan Huajiang Köprüsü, Beipan Nehri yatağından 625 metre yükseklikte bulunuyor. Bölgedeki ulaşım süresini 1 saatten birkaç dakikaya indiren proje, toplam 2.890 metre uzunluğa sahip. Yaklaşık 3 yılda tamamlanan köprünün 1.420 metrelik merkezi açıklığı, dağlık arazide bugüne kadar inşa edilmiş en büyük köprü açıklığı olma özelliğini taşıyor.

Altyapı Projesi Turizm Merkezine Dönüştürüldü

İnşaat problemine getirilen bu çözüm, bölgeyi bir ziyaretçi merkezi haline getirdi. Köprü mimarisine turistik amaçlı olarak panoramik asansör, seyir terasları, cam yürüyüş yolları, macera sporları alanları ve kulelerden birinin tepesine cam kaplı bir kafe dahil edildi.

Proje, Time dergisinin dünyanın en inanılmaz yerleri listesinde yer alırken, uluslararası basında köprü inşasıyla birlikte bölgedeki uzak köylere kara yolu ve internet altyapısının ulaştırıldığı kaydedildi.