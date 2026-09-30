Almanya’nın doğusunda inşa edilen dev rüzgar türbini, 365 metrelik yüksekliğe ulaşarak dünyanın en yüksek rüzgar türbini oldu. Shipkau’daki projede son aşamanın tamamlanmasının ardından tesisin kasım ayında faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Gicon tarafından geliştirilen mega türbin, geleneksel rüzgar türbinlerinden çok daha yüksek bir noktada konumlanıyor. Projede, yüksek yapılarda vinç kullanımına alternatif olarak kulenin iç bölümünün teleskopik şekilde yükseltilmesi yöntemi kullanıldı.

Kurulum sırasında kulenin iç kısmı, kablo vinç sistemiyle aşamalı olarak nihai yüksekliğine çıkarıldı. Şirket, bu işlemin projenin en kritik aşamalarından biri olduğunu belirtti.

7 BİN 500 HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK

Yaklaşık 300 metrelik ana gövdeye sahip yapı, kanatlarıyla birlikte 365 metreye ulaşıyor. Tasarımın, daha yüksek seviyelerde bulunan güçlü ve istikrarlı rüzgarlardan yararlanarak geleneksel türbinlere kıyasla daha fazla enerji üretmesi hedefleniyor.

Dev türbinin yılda yaklaşık 7 bin 500 hanenin tüketimine denk elektrik üretmesi bekleniyor. Proje, 2000 yılında yapımına başlanan Shipkau rüzgar santralindeki yaklaşık 50 türbinden biri olarak hayata geçirildi.

MADEN BÖLGESİNDE YENİ ENERJİ DÖNEMİ

Dev proje, Almanya’nın kömür madenciliğinden uzaklaşarak yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı planladığı bir bölgede bulunuyor. Almanya devleti, Federal Çığır Açan Yenilikler Ajansı (SPRIND) üzerinden projeye 20 ila 30 milyon euro arasında finansman sağladı.

Gicon, çalışmanın yeni rüzgar santralleri için daha fazla arazi kullanılmasına gerek kalmadan mevcut alanlardan daha yüksek enerji elde edilip edilemeyeceğini test eden bir pilot proje olduğunu belirtiyor.