Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın idari başkenti La Paz, deniz seviyesinden 3 bin 650 metre yükseklikteki coğrafi konumu, iklim dalgalanmaları, ulaşım ağı ve tarihi dokusuyla bölge turizminde dikkat çekiyor.

YERLİ HALK İLAÇ KULLANMAK ZORUNDA KALIYOR

Deniz seviyesinden 3 bin 650 metre yükseklikte yer alan şehirde, yüksek irtifanın yol açtığı baş ağrısı ve halsizlik gibi rahatsızlıklara karşı yerel olarak aspirinin, alsofen ve kafein içeren "Sorojchi" isimli ilaç kullanımı yaygınlık gösteriyor.

Kentte gün içi sıcaklık farkları belirgin düzeyde seyrediyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü La Paz'da, dik gelen güneş ışınlarının etkisiyle gündüz sıcaklıkları 16 derece civarına kadar yükseliyor.

EKONOMİK DURUM VE ULAŞIM AĞI

Brezilya, Paraguay, Arjantin, Şili ve Peru ile çevrili landlocked (denize kıyısı olmayan) bir ülke olan Bolivya, Batı’daki And Dağları ile Doğu’daki Amazon ovaları arasında farklı coğrafi yapılara ev sahipliği yapıyor. Ekonomik koşullar ve sınır geçiş maliyetleri nedeniyle nüfusun uluslararası seyahat oranları komşu ülkelere kıyasla düşük seyrediyor. Peru sınırından La Paz'a karayolu ile ulaşım yaklaşık 5,5 saat sürüyor.

Kent içi ulaşımda ise teleferik hattı önemli bir rol oynuyor. Bu teleferik hattı, El Alto şehri ile La Paz arasındaki ulaşım süresini 1 saatten 15 dakikaya indirdi. Söz konusu hat hem yerel halkın günlük ulaşımında hem de turistlerin şehir seyrinde ana araç olarak kullanılıyor.