Şelalenin ana serbest düşüşü yaklaşık 807 metreyi buluyor. Bu olağanüstü yükseklik nedeniyle suyun önemli bir bölümü yere ulaşmadan önce rüzgarın etkisiyle ince su damlacıklarına dönüşerek sis halinde çevreye dağılıyor. Bu özelliği, Angel Şelalesi'ni dünyadaki diğer büyük şelalelerden ayıran en dikkat çekici özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

YAĞMUR ORMANLARININ ÜZERİNDE YÜKSELİYOR

Angel Şelalesi, Venezuela'nın Canaima Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor. Auyán Tepui adlı düz zirveli dev kaya oluşumunun kenarından dökülen şelale, çevresini saran sık yağmur ormanları nedeniyle karadan kolayca görülemiyor. Bölgeye ulaşımın büyük bölümü küçük uçaklar ve nehir tekneleriyle sağlanıyor.

Şelale, adını 1933 yılında bölge üzerinde uçan ABD'li pilot Jimmie Angel'dan alıyor. Daha sonra bölgede yaptığı iniş girişimiyle dünya çapında tanınan Angel'ın adı, yıllar içinde şelaleyle özdeşleşti. Günümüzde yerli Pemon halkı ise şelaleyi "Kerepakupai Vená" adıyla anıyor.

YILIN HER DÖNEMİNDE AYNI GÜÇTE AKMIYOR

Angel Şelalesi'nin debisi mevsime göre önemli ölçüde değişiyor. Haziran ile kasım ayları arasındaki yağışlı dönemde su akışı en yüksek seviyeye ulaşırken, kurak mevsimde şelalenin debisi belirgin şekilde azalabiliyor. Buna rağmen yaklaşık 1 kilometreye yaklaşan yüksekliği sayesinde dünyanın en etkileyici doğal oluşumları arasında gösterilmeye devam ediyor.