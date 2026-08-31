Güney Amerika'daki Guyana Yaylaları'nda yer alan 115 devasa kaya oluşumunun zirvesindeki "gökyüzü adaları", dünyadaki diğer ekosistemlerden tamamen izole kalmış canlı türlerini barındırıyor. Yüzlerce metre yükseklikteki dikey uçurumlarla çevrili bu platolarda, gezegenin başka hiçbir yerinde rastlanmayan etçil bitkiler ve özel mikroorganizmalar yaşamını sürdürüyor.

GÖKYÜZÜ ADALARI NASIL OLUŞTU VE NEDEN EŞSİZ?

Dünyanın en eski sıradağlarından biri olan Guyana Kalkanı'nın parçası sayılan Tepui kayalıkları, milyonlarca yıllık aşınma süreciyle şekillendi. Nehirlerin ve yağmurun yumuşak kayaçları eritmesiyle geriye kalan sert kuvarsit tabakaları, düz tepeli ve dik uçurumlu dağları ortaya çıkardı. Bu dikey coğrafi engel, zirvedeki canlıların dış dünyadan tamamen soyutlanarak benzersiz bir evrim geçirmesini sağladı.

ZİRVEDEKİ YAŞAM NEDEN BAŞKA BİR GEZEGENİ ANDIRIYOR?

979 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesi'nin döküldüğü Auyán-Tepui platosu, sıra dışı bir yüzey yapısına sahip. Seyrek bitki örtüsü, mikroorganizmalarla kaplı kayalar ve yüzeydeki demir birikintilerinin oluşturduğu kırmızımsı tonlar bölgeye farklı bir atmosfer katıyor. Alçak bulutların görüş mesafesini düşürdüğü bu alanlarda, topraktaki besin eksikliği nedeniyle böceklerle beslenen endemik etçil bitkiler yetişiyor.

BİLİM İNSANLARININ ULAŞAMADIĞI ZİRVELERDE NE VAR?

Bölgedeki yerel halk tarafından kutsal sayılan ve kadim ruhlarla ilişkilendirilen 115 tepui oluşumunun büyük bir kısmı henüz keşfedilemedi. Sarp uçurumlar ve elverişsiz hava şartları nedeniyle bilim insanları ile biyologlar bazı dağ zirvelerine ve mağara sistemlerine henüz ayak basamadı. El değmemiş bu alanlar, doğa bilimcileri için dünyanın en büyük keşif potansiyellerinden birini barındırıyor.