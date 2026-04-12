South China Morning Post’un haberine göre, dünyanın en yüksek tamamlanmamış yapısı olarak bilinen Goldin Finance 117 projesinde sona yaklaşıldı. 2015 yılında yaşanan borsa çöküşü ve mülk sahibi şirketin iflası nedeniyle durdurulan inşaat çalışmaları, borç yapılandırması ve devlet yatırımcılarının projeyi devralmasıyla tekrar başladı. Dev yapının çatısına projenin simgesi olan elmas şeklindeki tacın yerleştirilmeye başlandığı bildirildi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK 5. YAPISI OLACAK

Tianjin liman kentinde yükselen gökdelen, 596 metre yüksekliğiyle tamamlandığında dünyanın en yüksek 5. veya 6. binası unvanını alacak. 2009 yılında temeli atılan ancak 10 yıla yakın süredir atıl durumda kalan proje, Çin'in gayrimenkul piyasasını istikrara kavuşturma ve piyasa güvenini yeniden tesis etme hamlesinin merkezinde yer alıyor. İnşaatın nihai olarak 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

DEVLET ŞİRKETLERİ KİRACI OLACAK

Çin devlet medyasından paylaşılan verilere göre, gökdelenin iç mekanları için kiralama işlemleri şimdiden tamamlandı. Binada yer alacak ofis ve alanların, 7’si doğrudan devlete ait olmak üzere toplam 17 şirket tarafından kullanılacağı açıklandı.