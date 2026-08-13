Hindistan, Ladakh bölgesindeki Mig La Geçidi’nde yer alan ve dünyanın en yüksek motorlu taşıt yolu olma özelliğini taşıyan yeni ulaşım koridorunu tamamladı. Sınır Yolları Organizasyonu (BRO) bünyesindeki "Project Himank" kapsamında yürütülen çalışma, Ekim 2025 itibarıyla sona erdi.

ÖNCEKİ REKOR EKARTE EDİLDİ

Likaru–Mig La–Fukche güzergahı üzerinde inşa edilen yeni yol, yaklaşık 5.913 metre yüksekliğe ulaşıyor. Bu değerle birlikte Hindistan, 2022 yılında 19.024 fit yükseklikteki Umling La Geçidi ile elde ettiği Guinness Dünya Rekoru’nu geride bırakmış oldu.

EVEREST ANA KAMPLARININ ÜZERİNDE BİR YÜKSEKLİK

Yeni yolun ulaştığı rakım, Everest Dağı’nın Nepal tarafında bulunan Güney Ana Kampı (17.598 fit) ile Tibet tarafındaki Kuzey Ana Kampı’ndan (16.900 fit) daha yüksek bir noktada yer alıyor.

Düşük oksijen oranının ve dondurucu soğukların etkili olduğu arazi koşullarında yürütülen projenin sahada liderliğini Tuğgeneral Vishal Srivastava üstlendi.

ÖNEMLİ BİR GÖREVE SAHİP

Söz konusu güzergah, Fiili Kontrol Hattı (LAC) yakınında konumlanan Fukche köyü ve çevresindeki sınır bölgelerine üçüncü bir erişim koridoru sağlıyor. Yol, bölgedeki lojistik ağların güçlendirilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla hizmete sunuldu.