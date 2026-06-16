Ağacın gövdesi ve dallarından çıkan süt rengindeki öz su, ciltle temas ettiğinde yanık benzeri kabarcıklara ve ciddi tahrişe neden olabiliyor. Yetkililer, yağmur sırasında ağacın altında beklemenin bile risk taşıdığı konusunda uyarıyor. Çünkü yağmur damlaları, öz sudaki toksik maddeleri taşıyarak ciltte kimyasal yanıklara yol açabiliyor. Ağacın odununun yakılmasıyla ortaya çıkan dumanın ise gözlerde ciddi tahrişe ve geçici görme kaybına neden olabileceği belirtiliyor.

ÖLÜM ELMASI OLARAK BİLİNİYOR

Manşinel ağacının meyvesi görünüş olarak küçük bir elmayı andırıyor. Bu nedenle halk arasında 'ölüm elması' olarak da anılıyor. Meyvenin tüketilmesi halinde ağız ve boğazda şiddetli yanma hissi, yutkunma güçlüğü, mide ve bağırsak sisteminde ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle ağacın bulunduğu bölgelerde gövdelerine genellikle uyarı işaretleri yerleştiriliyor.

EN ÇOK KARAYİPLER VE FLORIDA'DA GÖRÜLÜYOR

Manşinel ağacı başta Florida'nın güney kıyıları ve Karayip Adaları olmak üzere Bahamalar, Meksika, Belize, Honduras, Kosta Rika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'nın bazı kıyı bölgelerinde doğal olarak yetişiyor. Genellikle deniz kıyılarında ve mangrov ormanlarının yakınında görülen tür, tuzlu ortamlara dayanıklılığı sayesinde sahil şeritlerinde yayılım gösterebiliyor.

Tüm tehlikelerine rağmen manşinel ağacı kıyı ekosistemleri için önemli bir görev üstleniyor. Güçlü kök sistemi sayesinde kıyı erozyonunu azaltan ağaç, aynı zamanda doğal bir rüzgar bariyeri görevi görüyor. Florida'da koruma altındaki türler arasında yer alan manşinel, uzmanlar tarafından yaklaşılmaması gereken ancak doğal yaşam açısından büyük öneme sahip bitkilerden biri olarak değerlendiriliyor.