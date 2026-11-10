Kutu denizanası (Chironex fleckeri)

Avustralya ve çevresindeki tropikal sularda yaşayan kutu denizanası, dünyanın en tehlikeli zehirli canlılarından biri olarak kabul ediliyor. Neredeyse görünmez dokunaçlarında bulunan güçlü zehir, insan vücuduna temas ettiğinde kalbi, sinir sistemini ve cildi etkileyebiliyor. Ağır vakalarda yalnızca birkaç dakika içerisinde ölüme yol açabilen bu canlı, insanlar için en ölümcül zehre sahip deniz canlılarından biri olarak gösteriliyor.