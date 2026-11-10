Bilim insanları, zehirli canlıların tehlikesini değerlendirirken zehrin gücünü, vücuda aktarılma miktarını ve insan üzerindeki etkilerini inceliyor. Bu nedenle dünyanın en zehirli canlısını tek bir tür olarak belirlemek kolay değil. Yılanlardan denizanalarına, kurbağalardan salyangozlara kadar doğanın en tehlikeli canlıları arasında beklenmedik türler de yer alıyor. İşte o zehirli türler...

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