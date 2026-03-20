Dünya genelinde şehirlerin mimari dokusunun ötesine geçerek; dijital altyapı, eğitim düzeyi, inovasyon yetkinliği ve sürdürülebilirlik hedeflerini değerlendiren kapsamlı araştırma tamamlandı.

Modern şehirciliğin yeni standardı olarak görülen "Akıllı Şehir Endeksi" kapsamında, teknoloji ile bütünleşmiş yaşam modelleri üzerinden yapılan puanlamada Türkiye’den üç şehir, küresel ölçekteki rakiplerini geride bırakarak üst sıralarda yer aldı.

DÜNYANIN EN AKILLI ŞEHRİLERİ 

1- Zürih, İsviçre

2- Singapur

3- Seul, Güney Kore

4- Oslo, Norveç

5- Canberra, Avustralya

6- Cenevre, İsviçre

7- Londra, İngiltere

8- Kopenhag, Danimarka

9- Abu Dabi, BAE

10- Helsinki, Finlandiya

11- Taipei, Tayvan

12- Amsterdam, Hollanda

13- Münih, Almanya

14- New York, ABD

15- Eskişehir, Türkiye

16- Stockholm, İsveç

17- Hong Kong

18- Berlin, Almanya

19- Ankara, Türkiye

20- Tokyo, Japonya

21- Tel Aviv, İsrail

22- Paris, Fransa

23- Toronto, Kanada

24- İstanbul, Türkiye

25- Boston, ABD

26- Barselona, İspanya

27- Sidney, Avustralya

28- Şanghay, Çin

29- Viyana, Avusturya

30- Dubai, BAE