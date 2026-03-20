Dünya genelinde şehirlerin mimari dokusunun ötesine geçerek; dijital altyapı, eğitim düzeyi, inovasyon yetkinliği ve sürdürülebilirlik hedeflerini değerlendiren kapsamlı araştırma tamamlandı.
Modern şehirciliğin yeni standardı olarak görülen "Akıllı Şehir Endeksi" kapsamında, teknoloji ile bütünleşmiş yaşam modelleri üzerinden yapılan puanlamada Türkiye’den üç şehir, küresel ölçekteki rakiplerini geride bırakarak üst sıralarda yer aldı.
DÜNYANIN EN AKILLI ŞEHRİLERİ
1- Zürih, İsviçre
2- Singapur
3- Seul, Güney Kore
4- Oslo, Norveç
5- Canberra, Avustralya
6- Cenevre, İsviçre
7- Londra, İngiltere
8- Kopenhag, Danimarka
9- Abu Dabi, BAE
10- Helsinki, Finlandiya
11- Taipei, Tayvan
12- Amsterdam, Hollanda
13- Münih, Almanya
14- New York, ABD
15- Eskişehir, Türkiye
16- Stockholm, İsveç
17- Hong Kong
18- Berlin, Almanya
19- Ankara, Türkiye
20- Tokyo, Japonya
21- Tel Aviv, İsrail
22- Paris, Fransa
23- Toronto, Kanada
24- İstanbul, Türkiye
25- Boston, ABD
26- Barselona, İspanya
27- Sidney, Avustralya
28- Şanghay, Çin
29- Viyana, Avusturya
30- Dubai, BAE