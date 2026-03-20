Dünya genelinde şehirlerin mimari dokusunun ötesine geçerek; dijital altyapı, eğitim düzeyi, inovasyon yetkinliği ve sürdürülebilirlik hedeflerini değerlendiren kapsamlı araştırma tamamlandı. Modern şehirciliğin yeni standardı olarak görülen "Akıllı Şehir Endeksi" kapsamında, teknoloji ile bütünleşmiş yaşam modelleri üzerinden yapılan puanlamada Türkiye’den üç şehir, küresel ölçekteki rakiplerini geride bırakarak üst sıralarda yer aldı. DÜNYANIN EN AKILLI ŞEHRİLERİ 1- Zürih, İsviçre 2- Singapur 3- Seul, Güney Kore 4- Oslo, Norveç 5- Canberra, Avustralya 6- Cenevre, İsviçre 7- Londra, İngiltere 8- Kopenhag, Danimarka 9- Abu Dabi, BAE 10- Helsinki, Finlandiya 11- Taipei, Tayvan 12- Amsterdam, Hollanda 13- Münih, Almanya 14- New York, ABD 15- Eskişehir, Türkiye 16- Stockholm, İsveç 17- Hong Kong 18- Berlin, Almanya 19- Ankara, Türkiye 20- Tokyo, Japonya 21- Tel Aviv, İsrail 22- Paris, Fransa 23- Toronto, Kanada 24- İstanbul, Türkiye 25- Boston, ABD 26- Barselona, İspanya 27- Sidney, Avustralya 28- Şanghay, Çin 29- Viyana, Avusturya 30- Dubai, BAE

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.