Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD'de yaşayan milyonlarca çocuğu ilgilendiren açıklamasıyla gündeme geldi. Musk, 2027 yılında Amerika'daki her çocuğa SpaceX'teki kişisel hisselerinden birer adet vereceğini duyurdu. Vaadin hayata geçirilmesi halinde yaklaşık 72 milyon çocuğun hisse sahibi olması gündeme gelecek.

2027 YILINDA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, gelecek yıl ABD'deki her çocuğa SpaceX hisselerinden birer adet vereceğini belirtti. Musk, bu adımın gerçekleştirmeyi planladığı girişimlerin ilki olacağını ifade etti.

Ancak hisselerin ne zaman dağıtılacağı, çocukların bu payları nasıl alacağı ve uygulamanın hangi koşullarda yürütüleceği konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

72 MİLYON ÇOCUĞU KAPSAYABİLİR

ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun tahminlerine göre ülkede 18 yaşın altında yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor. Musk'ın açıkladığı planın bu nüfusun tamamını kapsaması durumunda milyonlarca çocuk SpaceX hisselerine sahip olabilecek.

Hisse başına yaklaşık 170 dolarlık değer üzerinden yapılan hesaplamada, 72 milyon hissenin toplam karşılığı 12,24 milyar dolara ulaşıyor. Bu rakam, açıklanan vaadin kapsamına ilişkin teorik bir hesaplama niteliği taşıyor.

HİSSELERİN DEĞERİ NASIL BELİRLENECEK?

Planın uygulanması halinde çocukların SpaceX'te küçük paylara sahip olması söz konusu olabilecek. Hisselerin gelecekteki değerinin artması ya da düşmesi, çocukların elindeki payların değerini de doğrudan etkileyebilecek.

Öte yandan hisselerin devredilip devredilemeyeceği, satış koşulları ve çocuklar reşit olana kadar bu varlıkların nasıl yönetileceği henüz açıklanmadı. Bu nedenle Musk'ın duyurduğu planın uygulama ayrıntıları ve hisselerin çocuklara sağlayacağı haklar belirsizliğini koruyor.