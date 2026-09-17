Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre 917 milyar dolarlık serveti bulunan Elon Musk, All-In podcast programında Memphis’te xAI projesinin yanında bulunan bir Airstream karavanda kaldığını belirtti.

Yayın sırasında SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell de Musk'ın Memphis'teki inşaat çalışmalarına doğrudan katıldığını doğruladı.

xAI, yapay zeka modeli Grok için işlem gücü sağlayan Colossus süper bilgisayar merkezini genişletmek amacıyla Memphis'te faaliyet yürütüyor. 2024 yılında 122 günde kurulan tesis; Google ve Anthropic ile kapasite anlaşmaları yapacak seviyeye ulaştı. Şirket, bölgedeki altyapı yatırımları kapsamında Minihard adını verdiği dördüncü veri merkezinin inşasını da sürdürüyor.

MUSK GEÇMİŞTE FARKLI ALANLARDA KALMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Musk, geçmişteki projelerinde de çalışma alanlarında kalmasıyla biliniyor:

Zip2 ve X.com: 1990'larda Zip2 şirketini kurarken Palo Alto'daki bir ofiste uyuyan Musk, X.com döneminde çalışma masasının altında konakladı.

Tesla Üretim Süreci: 2017 ve 2018 yıllarındaki Model 3 üretim hedefleri sırasında fabrika zemininde uyuduğunu açıkladı.

Twitter (X): 2022 yılında şirketi satın aldıktan sonra Twitter genel merkezinin kütüphane bölümündeki kanepede kaldı.

2012 yılında Bel Air ve Silikon Vadisi'nde lüks mülkler satın alan Musk, 2020 yılında taşınmazlarının çoğunu sattı. Teksas'a taşındıktan sonra SpaceX'in Boca Chica tesisleri yakınında 50 bin dolar değerindeki kiralık bir evde konaklayan Musk, Memphis'teki süreçte ise Airstream karavanda kalmayı tercih etti.