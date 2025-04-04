Berkshire Hathaway şirketinin CEO'su olan Warren Buffett, diğer milyarderlerden farklı olarak lüks yaşamdan kaçınıyor. 94 yaşındaki yatırımcı, Nebraska'nın Omaha şehrindeki 1921 yılında inşa edilen, 610 metrekarelik müstakil evinde yaşamını sürdürüyor. Bugün yaklaşık 1.3 milyon dolar değerinde olan bu ev, Buffett'ın 165 milyar dolarlık servetiyle kıyaslandığında oldukça sade ve mütevazı.

Buffett, bu evde üç çocuğunu büyüttüğünü ve burası ile pek çok anısı olduğunu belirterek hiçbir şeyi bu evle değiştirmeyeceğini ifade ediyor. "Para mutluluğu satın alamaz" diyen Buffett, yaşam felsefesiyle de dikkat çekiyor.

CİMRİ OLMAKLA GURUR DUYUYOR

Buffett, servetiyle adeta bir efsane haline gelmişken, yaşam tercihleri nedeniyle bazen "cimri" olarak tanımlanıyor. Ancak kendisi de bu tanıma itiraz etmiyor ve "evet, cimriyim" diyor. Yatırımcı, lüks yaşam harcamalarından kaçınarak, genellikle sadece gerekli olduğunda para harcama stratejisini benimsemiş görünüyor.

'MİLYARDER LÜKSLERİNE' KARŞI SADE YAŞAM

Buffett'ın milyarder akranları, genellikle New York, Beverly Hills gibi bölgelerde lüks villalarda yaşıyor ve pahalı otomobiller kullanıyor. Ancak Buffett, zenginliğini aşırı harcamadan uzak bir şekilde idare ediyor ve sade bir hayat sürmeye devam ediyor.