İspanyol Marca gazetesi, Tayland Ligi ekiplerinden Ratchaburi FC'nin Faiq Bolkiah'ın sözleşmesini yenilemediğini bildirdi. Brunei Sultanı'nın yeğeni olan Faiq Bolkiah'ın kişisel serveti yaklaşık 19 milyar Euro olarak belirtiliyor.
KARİYERİNE İNGİLTERE'DE BAŞLADI
Kariyerine İngiltere'de başlayan 28 yaşındaki Bolkiah, sırasıyla Newbury, Southampton, Chelsea ve Leicester City altyapılarında forma giydi.
2020'de Leicester City'den ayrılan Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu. Ardından 2021'de Tayland'a giden oyuncu, ilk olarak Chonburi FC'de oynadı. Bolkiah, son 3 sezondur Ratchaburi FC forması giyiyordu.