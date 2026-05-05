Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en büyük yelkenli yatlarından biri olan Koru ile yollarını ayırma kararı aldı. Yaklaşık 122 metrelik devasa uzunluğuyla dikkat çeken bu lüks tekne tam 500 milyon dolarlık bir etiketle piyasaya sürüldü.

Satış kararının arkasındaki temel neden ise geminin yönetilemeyecek kadar büyük bir boyuta ulaşmış olmasıdır. Dünyanın en zengin insanlarından biri olmasına rağmen Bezos bile bu devasa yapının getirdiği lojistik zorluklarla başa çıkmakta zorlanıyor.

Boyutun her zaman avantaj sağlamadığı bu durum zenginler dünyasında nadir rastlanan bir "birinci dünya problemi" olarak nitelendiriliyor.

Koru’nun devasa gövdesi pek çok prestijli limana giriş yapmasını imkansız hale getiriyor. Geminin 2025 yılındaki Monako Grand Prix'sinde yer bulamaması ve Bezos’un Lauren Sánchez ile olan düğününde lagüne yaklaşamaması bardağı taşıran son damlalar oldu.

Hatta geminin 2023 yılında Florida Everglades'e yanaşamayacak kadar büyük olduğu kaydedildi. Bir kaynak durumu şu sözlerle özetliyor: "Jeff dünyanın her yerindeki özel etkinliklere erişim sağlayabiliyor ancak yatı için aynı durum geçerli değil."

Bu erişim kısıtlamaları teknenin sunduğu lüks imkanların önüne geçerek satışı kaçınılmaz kılan en büyük faktör haline geldi.

Yıllık işletme maliyeti 30 milyon doları bulan bu gemi Oprah Winfrey’den Leonardo DiCaprio’ya kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. İçerisinde cam tabanlı havuz ve helikopter pisti bulunan yatın yanında 75 milyon dolarlık bir destek gemisi olan Abeona da yer alıyor.

Bezos’un yaklaşık 250 milyar dolarlık serveti düşünüldüğünde bu masraflar küçük kalsa da kullanım zorlukları ağır basıyor. Diğer yandan Bezos ve Sánchez çiftinin bu yılki Met Gala’nın masraflarını üstlendiği biliniyor. Kostüm sanatı temasıyla gerçekleşen bu dev organizasyonun başladığı günlerde Koru’nun satışı lüks dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.