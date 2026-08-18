Singapur, yılın ilk yedi ayında 9,8 milyon uluslararası ziyaretçi ağırladı. Şehir devleti şimdi turizm gelirlerini artırmak ve 2026 hedefini yakalamak için turistleri şehir merkezinin dışındaki bölgelere yönlendirmeye hazırlanıyor.

Singapur Turizm Kurulu (STB) verilerine göre, temmuz ayında ülkeye 1,63 milyon uluslararası ziyaretçi geldi. Bu rakam, 2026'nın şimdiye kadarki en yüksek aylık ziyaretçi sayısı olmasına rağmen geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 2,9 daha düşük kaldı.

En büyük pazar Çin

Çin, 1,96 milyon ziyaretçiyle Singapur'un en büyük kaynak pazarı olmayı sürdürdü. Çin'den gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

Singapur'un ikinci büyük pazarı Endonezya'da tablo tersine döndü. Endonezya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 10,9 azalarak 1,34 milyona geriledi. Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısında da yüzde 5,5'lik düşüş yaşandı ve bu pazardan gelen turist sayısı 692 binde kaldı.

Singapur'un kişi başına düşen GSYİH açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olması, turizmdeki bu yavaşlamanın önemini artırıyor. Hükümet ise düşüşe rağmen turizm yatırımlarını artırmaya hazırlanıyor.

The Straits Times gazetesinin haberine göre Singapur, 2026 yılında 17 ila 18 milyon uluslararası ziyaretçi çekmeyi hedefliyor.

Turistleri şehir merkezinden çıkaracak

Bu hedef doğrultusunda Singapur, yalnızca turist sayısını artırmaya değil, ziyaretçilerin ülkede daha uzun süre kalmasını sağlamaya da odaklanıyor. Bunun için turistlerin şehir merkezinin dışındaki bölgeleri keşfetmesini teşvik edecek yeni uygulamalar devreye alınıyor.

Ağustos ve ekim ayları arasında düzenlenecek kampanyada, Grab'in Singapur Grab Seyahat Kartı'na kayıt olan turistlere şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere iki yolculuk kuponu verilecek.

Kuponlardan biri Katong-Joo Chiat, Tiong Bahru, Mandai ve Sentosa gibi turistik bölgelere gidiş-dönüş yolculuklarında yüzde 20 indirim sağlayacak. Her turist bu kuponu iki kez kullanabilecek.

Singapur'un hedefi böylece yalnızca daha fazla turist çekmek değil; ziyaretçileri şehrin farklı bölgelerine yönlendirerek daha fazla harcama yapmalarını ve ülkede daha uzun süre kalmalarını sağlamak.