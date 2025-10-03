Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, 227 milyon takipçisine Netflix aboneliklerini iptal etme çağrısı yaptı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran çağrı, ABD’de muhafazakâr kesimlerde popüler olan Libs of TikTok hesabının başlattığı boykot kampanyasına Musk’ın destek vermesiyle gündeme geldi.

LGBTİ+ İÇERİK TEPKİSİ

Musk’ın çıkışı, Netflix’te yayınlanan “Dead End: Paranormal Park” adlı çocuk dizisindeki LGBTİ+ temalarıyla ilgili tartışmalardan sonra geldi. Tepkilerin odağında dizinin yaratıcısı Hamish Steele de yer aldı. Steele’in geçmiş sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme getirilmesi, tartışmayı daha da büyüttü.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda “Cancel Netflix” ifadesini kullanarak, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” dedi.

NETFLİX HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Boykot çağrısının ardından Netflix hisseleri iki gün üst üste yüzde 2’ye varan kayıplar yaşadı. Yatırımcılar, Musk’ın çıkışının etkisiyle platformun geleceğine dair endişelerini artırdı.

STEELE’DEN SERT YANIT

Dizinin yaratıcısı Hamish Steele ise Bluesky’de yaptığı kısa süre sonra sildiği açıklamada, yöneltilen suçlamaları “iftira” olarak nitelendirdi.

MUSK’IN KİŞİSEL BAĞI

Musk’ın bu konudaki tepkisinin kişisel bir yönü de bulunuyor. 2022’de cinsiyet geçişini açıklayan en büyük kızı Vivian Jenna Wilson, ismini resmi olarak değiştirmişti. Musk, kızının “elit bir Kaliforniya okulunda yayılan woke ideolojisi yüzünden elinden alındığını” öne sürmüştü.

SERVETİ 500 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Musk, iş dünyasında da iniş çıkışlarla gündemde. Temmuz ayında Amerika Partisi’nin kuruluşu sonrası Tesla hisselerindeki satışlarla 15 milyar dolar kaybetmişti. Ancak Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre son verilere bakıldığında Musk’ın serveti 500 milyar dolara ulaştı.