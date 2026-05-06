Elon Musk ve OpenAI arasındaki hukuk savaşı, kurumsal bir anlaşmazlıktan çok bir bilim kurgu gerilimine dönüşmüş durumda. Musk'ın açtığı davanın son duruşmasında, odağın sadece kâr-zarar tabloları değil, bizzat insanlığın geleceği olduğu bir kez daha vurgulandı.:

DAVANIN EKSENİ TAMAMEN KAYDI

Davanın temeli, Musk'ın OpenAI'ın başlangıçtaki "kâr amacı gütmeyen" ve "açık kaynaklı" yapısından saptığı iddiasına dayanıyor. Musk, şirketin büyük teknoloji devleriyle (özellikle Microsoft) girdiği ortaklıkların, insanlığa hizmet etme misyonunu gölgelediğini savunuyor. Ancak duruşma ilerledikçe Musk, tartışmayı teknik hukuk terminolojisinden çıkarıp varoluşsal bir boyuta taşıdı.Musk, konuyla ilgili şu sözleri sarf etti: "Bu sadece bir yönetim anlaşmazlığı değil; bu, uzun vadeli bir insanlık hayatta kalma meselesidir."

MAHKEMEDE BİLİM-KURGU GERGİNLİĞİ

Musk, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin sıkı güvenlik protokolleri olmadan geliştirilmesini bir "Terminatör durumu" olarak nitelendirdi. Yapay zekanın kontrol dışına çıkma ihtimalini en büyük risk olarak tanımlayan Musk, "En kötü senaryo, yapay zekanın hepimizi öldürmesidir" diyerek mahkeme salonunda buz gibi rüzgarlar estirdi.

GÜVENLİK RİSKİ ARTARAK BÜYÜYOR

Musk, sistemlerin otonomisi arttıkça riskin katlanarak büyüdüğünü savunuyor.

Hakimin Tepkisi: Mahkeme heyeti, bu spekülatif ve bilim kurguvari argümanları zaman zaman "hukuki dayanaktan yoksun" bularak Musk'ı uyardı.

Musk’ın Israrı: Musk, güvenlik kaygılarının OpenAI gibi devlerin operasyonel temelinde olması gerektiğini vurgulamaya devam ediyor.