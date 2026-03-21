Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bu kez mahkeme salonunda köşeye sıkıştı. Kaliforniya'daki bir jüri, Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı satın alma sürecinde yaptığı paylaşımlarla yatırımcıları yanılttığına hükmetti. Milyarderin ödemesi gereken tazminat miktarı ise dudak uçuklatan bir rakama ulaşabilir.



MİLYARLARCA DOLARLIK FATURA

Jürinin yanıltıcı bulduğu paylaşımlar, Mayıs 2022'de yalnızca iki hafta arayla atıldı. Musk, 13 Mayıs'ta spam ve sahte hesapların yüzde beşten az olduğunu kanıtlayan bilgiler gelene kadar 44 milyar dolarlık Twitter satın alma anlaşmasını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. 27 Mayıs'ta ise sahte hesap oranının şirketin açıkladığının dört katı olan yüzde yirmi olduğunu, hatta bu oranın çok daha yüksek olabileceğini ileri sürdü.

Bu iki paylaşım, yatırımcılar üzerinde sert bir etki yarattı. Hisse fiyatları sert düşünce pek çok yatırımcı, elindeki Twitter hisselerini hedeflenen 54,20 dolarlık teklifin çok altında satmak zorunda kaldı. Jüri, bu iki paylaşımın açıkça yanıltıcı ve yanlış olduğuna hükmederek yatırımcıların uğradığı zararın sorumluluğunu Musk'a yükledi.



MUSK: SUÇLUYUM

Dava sürecinde ifade veren Musk, paylaşımlarının piyasaları bu denli sarsacağını öngörmediğini savundu. Ancak milyarderin mahkemede sarfettiği bir cümle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı: "Eğer bu aptalca tweetler atıp atmadığımla ilgili bir dava olsaydı, suçlu olduğumu söylerdim."

Jüri üyeleri ise Musk'ın yatırımcıları dolandırmak için önceden kurgulanmış bir plan hazırlamadığını kabul etti. Bununla birlikte söz konusu iki paylaşımın yatırımcıları açıkça yanılttığı sonucuna vardı.



PERDE ARKASI



Musk, Temmuz 2022'de anlaşmadan çekilmeye çalışarak Twitter yönetimini sahtekarlıkla suçlamıştı. Aylarca süren hukuki çekişmenin ardından Ekim 2022'de geri adım atan milyarder, satın alımı başlangıçta belirlenen fiyat üzerinden tamamlamayı kabul etti. Tam da bu noktada zarara uğrayan yatırımcılar harekete geçerek toplu dava açtı.



Davacıların avukatları, Musk'ın ödeyebileceği tazminat miktarının 2,6 milyar dolara kadar çıkabileceğini açıkladı. Musk'ın avukatlarının ise bu kararı temyize taşıması bekleniyor. Dünyanın en zengin insanının en pahalı tweetleri olarak tarihe geçmesi kuvvetle muhtemel olan bu iki paylaşımın hukuki serüveni henüz sona ermedi.