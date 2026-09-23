Milyarderler liginde dengeler yeniden değişti. Kozmetikten madenciliğe, perakendeden dev teknoloji şirketlerine kadar küresel ekonomiye yön veren dünyanın en zengin kadınları açıklandı. Toplam servetleri 886 milyar doları bulan bu 20 isim, listedeki yerlerini korumakla kalmadı, birçoğu servetine milyarlarca dolar daha eklemeyi başardı.

Forbes verilerinden derlenen 2026 yılı güncel milyarderler listesinde kadınların oranı yüzde 14 olarak kaydedilirken, listenin ilk 20 sırasında Amerika Birleşik Devletleri ağırlığı öne çıkıyor. İşte dev imparatorlukları yöneten dünyanın en zengin 20 kadını ve dudak uçuklatan servetleri…

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARI BELLİ OLDU

Alice Walton (134 Milyar Dolar) — ABD Perakende devi Walmart’ın kurucusu Sam Walton'ın tek kızı olan Alice Walton, 134 milyar dolarlık devasa servetiyle gezegenin en zengin kadını unvanını elinde tutuyor. Walmart hisselerindeki yükselişle servetini geçen yıla göre 12 milyar dolar daha artıran Walton, vaktini aile şirketinden ziyade sanat hamiliği ve hayırseverlik projelerine ayırıyor.

Françoise Bettencourt Meyers ve Ailesi (100 Milyar Dolar) — Fransa Kozmetik devi L'Oréal'in varisi ve kurucusunun torunu olan Françoise Bettencourt Meyers, 100 milyar dolarlık servetiyle listenin ikinci sırasında yer alıyor. Bettencourt Meyers ve ailesi, dünyanın en büyük kozmetik markasında üçte birden fazla hisseyi elinde bulunduruyor.

Julia Koch ve Ailesi (81,2 Milyar Dolar) — ABD Eşinin 2019'daki vefatının ardından enerjiden sağlığa pek çok alanda devasa yatırımları bulunan Koch, Inc. şirketinin %42'lik hissesini miras alan Julia Koch, 81,2 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en zengin 3. kadını konumunda.

Iris Fontbona ve Ailesi (52,6 Milyar Dolar) — Şili Şili merkezli bakır madenciliği devi Antofagasta Plc'yi kontrol eden Iris Fontbona ve ailesi, 52,6 milyar dolarlık servetle madencilik sektörünün en büyük güçleri arasında bulunuyor.

Jacqueline Mars (49,1 Milyar Dolar) — ABD Dünyaca ünlü şekerleme, gıda ve evcil hayvan maması üreticisi Mars'ın kurucusunun torunu olan Jacqueline Mars, dev holdingin yaklaşık üçte birine sahip ve 49,1 milyar dolarlık serveti yönetiyor.

Rafaela Aponte-Diamant (44,5 Milyar Dolar) — İsviçre Eşiyle birlikte 1970 yılında kurdukları nakliye devi MSC'nin %50 hissesine sahip olan Rafaela Aponte-Diamant, küresel lojistik sektörünün en güçlü ismi olarak 44,5 milyar dolarlık varlığa yön veriyor.

Savitri Jindal ve Ailesi (39,1 Milyar Dolar) — Hindistan Çelik ve enerji sektörünün dev ismi OP Jindal Grubu'nun başkanı olan Savitri Jindal, 39,1 milyar dolarlık servetiyle Hindistan ve Asya'nın en zengin kadınları arasında ilk sırada geliyor.

Miriam Adelson ve Ailesi (37,5 Milyar Dolar) — ABD Kumarhane ve otelcilik devi Las Vegas Sands'in çoğunluk hissesini elinde bulunduran Miriam Adelson ve ailesi 37,5 milyar dolarlık servete sahip. Adelson ayrıca 2023 yılında NBA takımlarından Dallas Mavericks'in çoğunluk hissesini satın alarak dikkat çekmişti.

Abigail Johnson (33,2 Milyar Dolar) — ABD Finans devi Fidelity Investments'ın yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olan Abigail Johnson, dedesinin kurduğu yatırım imparatorluğunu büyütmeye devam ederek 33,2 milyar dolarlık kişisel servetiyle listede 9. sırada yer alıyor.

Zheng Shuliang ve Ailesi (33,2 Milyar Dolar) — Çin Çin'in dev alüminyum üreticisi China Hongqiao Group'un yönetiminde bulunan Zheng Shuliang ve ailesi, sanayi sektöründeki başarılarıyla 33,2 milyar dolarlık servetin sahibi.

Marilyn Simons ve Ailesi (32,5 Milyar Dolar) — ABD: Hedge fon devi Renaissance Technologies'in kurucusu Jim Simons'ın dul eşi olan Simons, matematik ve bilim araştırmalarını finanse eden vakfın başında bulunuyor.

Elaine Marshall ve Ailesi (30,9 Milyar Dolar) — ABD: Koch Inc.'deki yaklaşık %16'lık hissesiyle finans dünyasının gizli devlerinden biri.

Melinda French Gates (30,3 Milyar Dolar) — ABD: Microsoft kariyerinin ardından Pivotal'ı kuran ve küresel hayırseverlik faaliyetlerine liderlik eden Gates, 30,3 milyar dolarlık varlığa sahip.

Lyndal Stephens Greth ve Ailesi (30 Milyar Dolar) — ABD: Petrol ve doğalgaz devi Endeavor Energy Resources'ın yönetimini üstlenen Greth, enerji sektörünün en zengin kadını konumunda.

Susanne Klatten (29,7 Milyar Dolar) — Almanya: Otomotiv devi BMW'nin yaklaşık %19'unun sahibi olan Klatten, aynı zamanda kimya devi Altana'nın tek sahibi.

MacKenzie Scott (28,6 Milyar Dolar) — ABD: Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile boşanmasının ardından hisse sahibi olan yazar ve hayırsever Scott, milyarlarca dolarlık bağışlarıyla tanınıyor.

Vicky Safra ve Ailesi (27,1 Milyar Dolar) — Yunanistan: İsviçre, ABD ve Brezilya'ya yayılan finans imparatorluğunun başında yer alan Safra ailesi, bankacılık sektörünün zirvesinde.

Gina Rinehart (25,5 Milyar Dolar) — Avustralya: Madencilik devi Hancock Prospecting'i küresel bir güç haline getiren Rinehart, Avustralya'nın en zengin ismi.

Christy Walton (24,3 Milyar Dolar) — ABD: Eşi John Walton'ın vefatının ardından Walmart hisselerini devralan Walton, 24,3 milyar dolarlık servetle listede.

Diane Hendricks (22,3 Milyar Dolar) — ABD: 1982'de kurduğu inşaat malzemeleri devi ABC Supply'ı sırtlayan Hendricks, ABD'nin en başarılı kendi imkanlarıyla milyarder olan kadın yöneticilerinden biri.