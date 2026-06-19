Dünyanın en zengin insanlarının paraları artık eski geleneksel başkentlerde kalmıyor, küresel zenginlik merkezleri hızla yer değiştiriyor. Açıklanan en güncel verilere göre, milyarder nüfusu artık dünyanın belirli küçük güç odaklarında sıkışmaya başladı. Bu gizli yarışta Batı'nın eski kaleleri unvanlarını korumaya çalışırken, Asya şehirleri arkadan adeta bir çığ gibi geliyor.

New York hala zirvede ama arkası tamamen "Çin"

Amerika'nın finans kalbi New York, 146 milyarderiyle dünyanın milyarder başkenti unvanını bu yıl da korumayı başardı. Wall Street’in gücü, dev finans şirketleri, gayrimenkul ve teknoloji ekosistemi New York'u zirvede tutuyor ancak arkasındaki takip mesafesi hiç olmadığı kadar kapandı. Çünkü listenin ilk 4 sırasının geri kalanını tamamen Çin şehirleri kapattı:

1. New York (ABD): 146 Milyarder

2. Shenzhen (Çin): 132 Milyarder

3. Şanghay (Çin): 120 Milyarder

4. Pekin (Çin): 107 Milyarder

Paranın yeni sahibi Asya

Küresel zenginler ligindeki en büyük kırılma Asya kıtasında yaşanıyor. Dünyanın en zengin şehirleri sıralamasındaki milyarderlerin %58'i artık Asya'da yaşıyor.

En zengin şehirler listesindeki tüm milyarderlerin %34'ü sadece Çin şehirlerinde bulunuyor. Çin'in gücü sadece Shenzhen veya Şanghay ile sınırlı değil; Hangzhou (65 milyarder), Guangzhou, Suzhou ve Ningbo gibi toplam 8 Çin şehri listeyi domine ediyor.

Hindistan'ın yükselişi bu yıl da dikkat çekici. Ülkenin ticaret merkezi Mumbai 95 milyarderiyle dünya 6'ncısı olurken, başkent Yeni Delhi ise 64 milyarderiyle 11'inci sırada yer aldı.

Singapur (59), Taipei (51), Bangkok, Seul, Cakarta ve Tokyo gibi şehirler Asya'yı servet üretiminde dünyanın mutlak hakimi yapıyor.

İstanbul da önemli merkezler arasında

Asya'nın bu agresif büyümesine rağmen, dünyanın köklü zenginlik merkezleri hala büyük bir ekonomik ağırlığa sahip.

İngiltere'nin başkenti Londra, 102 milyarderiyle listenin 5'inci sırasında yer alarak Avrupa'nın en güçlü zengini olmaya devam ediyor. Avrupa ve çevresinde Londra'yı Moskova (82 milyarder), Paris (44 milyarder), Milano ve Stockholm takip ediyor. Raporda, İstanbul'un da küresel ölçekte önemli bir milyarder çekim merkezi ve geleneksel zenginlik üssü olarak ağırlığını koruduğu vurgulanıyor.

Kuzey Amerika ve Orta Doğu: ABD'de San Francisco (86 milyarder), Los Angeles ve Dallas gibi şehirler gücünü korurken; Dubai'nin listede yukarı tırmanması, Orta Doğu'nun küresel yatırımcılar ve yüksek gelirli elitler için nasıl yeni bir vaha haline geldiğini net bir şekilde gösteriyor.